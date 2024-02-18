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偽鈔買毒惹殺機！男押人拍認罪片還砍人搶錢 判1年2月

警方將砍人的陳嘉源（前）及陳信杰（後）移送法辦。（記者吳昇儒攝）

警方將砍人的陳嘉源（前）及陳信杰（後）移送法辦。（記者吳昇儒攝）

2024/02/18 17:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳信杰因不滿被王姓男子呼攏，拿著偽鈔向毒販買毒品咖啡包，去年5月28日凌晨找來友人陳嘉源助陣，約出王男後，友人強行搶走其皮包及現金，並要他拍攝承認使用偽鈔的影像，還砍傷王男手臂。基隆地院近日審結，認定搶錢及砍人的陳嘉源觸犯強盜及傷害罪，判處1年2月徒刑；另陳信杰觸犯強制罪，判處有期徒刑4月。

檢警調查，27歲陳信杰於案發前受到王姓男子委託，拿著千元鈔票向毒販購買毒品咖啡包，沒想到事後遭到毒販責備，拿偽鈔買毒，讓陳男覺得掛不住面子，便找來32歲友人陳嘉源及另一名29歲林姓同夥（通緝中），要找王男算帳。

案發當日凌晨，陳嘉源利用某女子的臉書帳號，約出王男在基隆市仁愛區曲水街旁土地公廟前碰面；王男抵達後，陳嘉源立刻拿出麵包刀當作凶器，強行搶走王男的LV包，並在裡面找出1千元現金、證件等物品，更在包包內找出2張千元偽鈔，隨即要求王男拍攝用偽鈔騙人懺悔道歉影片。

影片拍攝完成後，陳嘉源示意陳信杰與林姓男子先行離去，留下王男在場後，竟持麵包刀砍殺對方手臂，導致王男有多處撕裂傷；陳嘉源見其傷勢嚴重，叫他自行前往醫院就醫，王男經治療後，跑到派出所報警處理。警方則循線逮捕到犯案的兇嫌，並移送法辦。

法院審理時，王男卻改口宣稱，案發當天包包已經取回，會向警方報案，是因為自己挾怨報復；陳男等人的辯護人也指稱，王男於警詢筆錄內容應無效等語。

法官則認為，王男於警方詢問時，並無陳男等人在場，故願說出實情，但卻表示擔心被陳男報復，不願提出告訴；而開庭時，陳男等人在場，王男有鉅大心理壓力下，才會做出維護被告證詞，顯與事實不符，應以王男於警詢時陳述作為證據。

法官審理後，認定陳嘉源觸犯強盜、傷害等罪，分別判處有期徒刑1年、7個月，一併執行1年2月；另在現場控制住王男的陳信杰則觸犯強制罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。此外，王男涉及使用偽鈔部分，則另案偵辦。

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