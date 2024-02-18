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怪招！超市偷咖啡要店員報案趁機搶錢 警6小時網咖逮人送辦

羅姓男子因無業缺錢花用，昨晚在台中超市搶錢，警方今天將他逮捕，在身上起出搶來的贓款。（記者陳建志翻攝）

羅姓男子因無業缺錢花用，昨晚在台中超市搶錢，警方今天將他逮捕，在身上起出搶來的贓款。（記者陳建志翻攝）

2024/02/18 11:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名32歲羅姓男子，因無業缺錢花用，昨天深夜11點多，進入台中台灣大道5段一家美聯社超市，拿了一罐咖啡到櫃檯向店員表示「我偷咖啡請跟警方報案」，卻趁店員報案，一把搶走放在櫃檯上清點約1萬5千多元現金，並騎機車往南逃逸，警方調閱監視器連夜追緝，今天清晨近6點時，在嘉義市一家網咖將他查獲，6個小時就被警方逮捕，並在身上起出搶來的贓款，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

這名羅姓男子（32歲）昨天深夜11點58分左右，前往台中龍井區台灣大道5段3巷的美聯社台中東海店，疑似看到店員正在清點財物，拿了1罐咖啡到櫃台，跟店員表示「我偷咖啡請跟警方報案」，店員見他舉止怪異拿起電話報案，沒想到羅男卻趁店員不注意，一把搶走放在櫃台上清點共1萬5300元現金，並迅速走出店外騎機車逃逸。

烏日分局獲報，立刻由烏日偵查隊、犁份派出所及刑大偵8隊共組專案小組，連夜調閱監視器，發現羅嫌得手後，騎著機車一路往南逃逸，警方持續調閱監視器，發現羅男逃到嘉義市，今天清晨接近6點時前往嘉義市民生西路一間網咖，當場逮捕正在上網的羅男，羅男見警方這麼快就找到他也嚇了一跳，搶來的錢只花了800元，還剩1萬4500元。

警方初步調查，羅男因無業，加上沒有地方住，在缺錢花用下，才會決定搶超市，今天訊後依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

羅姓男子（中）因無業缺錢花用，昨晚在台中超市搶錢，烏日警方連夜追緝，6個小時就將他逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

羅姓男子（中）因無業缺錢花用，昨晚在台中超市搶錢，烏日警方連夜追緝，6個小時就將他逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

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