載少年搶嘉義銀樓 19歲新北男被起訴

劉姓男子因缺錢花用，向曾姓少年提議，讓曾姓少年持鐵鎚、辣椒水行搶銀樓，檢方起訴劉男。圖為遭搶金項鍊照片。（資料照）

2024/02/16 21:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕曾姓少年去年10月31日持鐵鎚、辣椒水到嘉義市中正路一間銀樓搶走2條金項鍊，反遭銀樓老闆及路人圍捕制伏送辦，警方循線追查，發現全案是由新北市19歲劉姓男子因缺錢花用而提議，認為劉、曾為共同犯罪，依搶奪罪嫌將劉男起訴。

警詢時劉男否認參與搶奪，他當天在洗車場洗車，洗完車開車找曾男，後來接到曾男姨婆電話，要他陪曾男到派出所製作筆錄。

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然而檢警調查，10月31日劉男因缺錢向曾男提議行搶銀樓，曾男年少氣盛而答應，便由劉男開車載曾男先到嘉義市某五金行買了鐵鎚一把，再停車於銀樓附近停車場，由曾男獨自持劉男交付的鐵鎚、辣椒水等行搶。

曾男先向銀樓老闆詢問有沒有販售5兩以上金項鍊，聽老闆說沒有賣就離去，半小時後，曾男再度上門詢問有沒有重量一或二兩的金項鍊，老闆從店內金櫃拿出2條金項鍊供曾男觀看，曾男藉由手機拍照之際，趁機搶走金項鍊，老闆見狀伸手制止，將其中一條金項鍊扯斷，曾男隨即持半條金項鍊朝店外奔逃，銀樓老闆邊追邊喝斥，曾男沿途還朝老闆噴辣椒水，經路人協助制止摔倒在地，老闆上前壓制，報警到場將曾男逮捕。

曾男被捕後，銀樓老闆不提告也不要求和解金。劉男竟向一名劉姓婦人誆稱是曾男的表哥，銀樓老闆要求7萬元和解金，但他身上只帶6萬元還少1萬元，誆騙劉婦轉帳2萬元到劉男銀行帳戶，去年11月再次騙劉婦需償還代墊的5萬元和解金，經劉婦向警方求證才知道被騙，未給付5萬元。

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