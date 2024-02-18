台中龍井民宅失火 30多貓狗受困燒到只剩骨骸

台中龍井遠東街一棟民宅昨晚9點多起火燃燒，現場火勢、濃煙竄天。（記者陳建志翻攝）

2024/02/18 10:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中市龍井區遠東街一棟民宅昨晚失火，台中市消防局獲報出動30多名消防人員到場搶救，火勢在30多分鐘後撲滅，沒有人員傷亡；不過，承租人說，屋內養了40多隻犬貓，消防人員努力搶救只救出8隻，其餘都葬生火窟，有些還燒到只剩骨骸，詳細起火原因將由火調人員今天繼續鑑識釐清。

台中龍井區遠東街這棟民宅昨晚9點54分起火燃燒，台中市消防局獲報派遣第四大隊及犁份分隊等5個單位，出動各式消防車13輛、消防人員32名到場搶救，抵達時發現3層樓的建物陷入火海，持續竄出濃煙，立刻佈水線搶救。

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在消防人員迅速灌救下，火勢在10點8分控制，並在10點31分撲滅，所幸無人傷亡，不過承租戶表示屋內養了40多隻貓狗，消防人員在撲滅火勢後入內搜索，發現放在走道、樓梯間、房間的籠子都遍布貓狗屍體，仔細搜尋只救回8隻，其餘都無生命跡象，部分還被燒到只剩骨骸，現場慘不忍睹。

據了解，該棟民宅最近才剛出租給一對年輕情侶，2人在屋內飼養40多隻的貓狗，沒想到兩人昨晚外出卻發生火警，起火原因今天由火調人員調查鑑識中，後續並通報農業局動保處前往協助處理。

台中龍井遠東街一棟民宅昨晚9點多起火燃燒，現場竄出火光和濃煙，消防人員緊急搶救。（記者陳建志翻攝）

台中龍井遠東街民宅昨晚失火，屋內飼養40多隻貓狗，消防人搶救出8隻，其餘都葬生火窟。（記者陳建志翻攝）

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