台南民宅堆滿回收物大火！老婦與兒獲救 老翁送醫不治

台南東區大同路一處從事資源回收的透天民宅驚傳大火，老翁不治。（圖：民眾提供）

2024/02/14 11:42

首次上稿 10:41

更新時間 11:42（老翁不治）

〔記者王俊忠／台南報導〕今日大年初五，台南市東區一處從事回收工作的透天民宅驚傳大火，大批消防人車急趕抵滅火，先在屋內救出81歲老婦人與51歲的兒子，兩人意識清楚；最後一名83歲的老翁在3樓被救出、無生命跡象，救護車急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

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今天上午8點46分許，南市消防局119勤務中心接獲民眾報案指東區大同路2段61巷內的狹小巷弄一棟3樓式透天民宅1樓位置失火、冒出濃煙。消防局緊急派出轄區與附近分隊21車39名警、義消人員趕往搶救。

由於火勢相當猛烈，延燒到隔壁兩處民宅，向119報案的鄰居說已請家人先逃出避難，兩戶延燒戶內的人員都已逃出，共有3戶鄰居遭到延燒；但起火戶是從事資源回收工作，屋內堆放大量回收物品，且平日住有一對80餘歲老夫婦與50餘歲的兒子。

消防局持續增派第2、3梯次救災人車支援出水搶救，約在9點半許撲滅火勢及做殘火處理。消防人員隨即進入屋內搜尋，於屋內2樓位置先救出1名81歲的老婦人與51歲的陳姓兒子，兩人意識清楚，消防員並提供兩人套上防煙面罩；接著，消防人員在起火戶3樓找到失去生命跡象的陳姓老翁（老婦的丈夫），緊急由救護車送往成大醫院搶救，惜回天乏術。

對於民宅起火原因，消防局火調科將進行火場調查；由於起火戶燃燒嚴重，已無法再居住，警、消人員也聯絡市府社會局與東區公所社政課協助暫時安置老婦與其兒子。

台南東區大同路一處從事資源回收的透天民宅驚傳大火，老翁不治。（圖：民眾提供）

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