台中凌晨接連兩火警 東區知名阿文小麵店也遭祝融

東區知名麵店阿文小麵店今天除夕凌晨傳出火警，整間店面瞬間陷入火海。（消防局提供）

2024/02/09 10:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天除夕，台中市凌晨接連發生2起火警，太平區振英街一處4樓鐵皮加蓋透天厝發生火警，造成6人受困，消防人員冒險進入火場、並由雲梯車成功救人；另在東區知名麵店阿文小麵店也傳出火警，整間店面瞬間陷入火海，歷經30多分鐘撲滅火勢。

今天凌晨1點51分，太平區振英街一處民宅突然竄出濃煙大火，消防局獲報後派遣第三大隊、轄區中山分隊等4個單位，出動各式消防車12輛、39名消防人員到場，發現現場為3層樓RC建築物，4樓鐵皮加蓋，一樓廚房起火燃燒，火煙竄出，並傳6人受困。

請繼續往下閱讀...

消防人員立即部署水線搶救，1樓民眾自行脫困，消防人員進入2樓搜救，使用共生面罩協助77歲的林姓婦人、及51歲張姓男子脫困，4樓還有3名受困民眾，由雲梯車協助張男（46歲）、吳女（45歲）、張女（19歲）載運脫困，火勢在2點10分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。，

消防局在凌晨1點56分獲報東區進德路的阿文小麵店起火，立即派遣第七大隊、轄區東英分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防人員52名馳援到場。

現場為二樓鋼筋水泥建物，外層有鐵皮包覆，消防人員到場時火煙已竄出，立即部署水線搶救，2點34分撲滅火勢，幸未釀成人員受傷，燃燒面積約30平方公尺，財損待查。2起火警原因將由火調人員調查。

東區知名麵店阿文小麵店除夕火警，整間店面瞬間陷入火海，歷經30多分鐘撲滅火勢。（消防局提供）

東區知名麵店阿文小麵店除夕火警，整間店面瞬間陷入火海，歷經30多分鐘撲滅火勢。（消防局提供）

東區知名麵店阿文小麵店今天除夕凌晨傳出火警，整間店面瞬間陷入火海，黑煙竄天。（消防局提供）

東區知名麵店阿文小麵店除夕火警，整間店面瞬間陷入火海，歷經30多分鐘撲滅火勢。（消防局提供）

太平區透天厝民宅火警，６人受困，消防人員進入火場並以雲梯車救人。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法