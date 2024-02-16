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首頁　>　社會

攏是為著「蟻」！金門男整地火攻 把50多輛骨董機車燒光光

金沙消防分隊派員灌救。（金門縣消防局提供）

金沙消防分隊派員灌救。（金門縣消防局提供）

2024/02/16 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門黃姓男子今天為「燒滅」住家附近紅火蟻，沒想到火勢延燒，不慎將他蒐集10幾年的50多輛「骨董」機車付之一炬，損失約20多萬元，讓他欲哭無淚。

金門縣消防局中午接獲報案，金沙鎮某農莊外靠近民宅空地冒出大量黑煙，由於火場緊鄰民宅，趕緊出動7車、15人趕往灌救。金沙分隊人車抵達現場發現，住宅旁空地停放約50多輛機車起火燃燒，立即拉出2條水線防止延燒民宅，不到半小時就撲滅火勢，所幸無人員傷亡。

據黃男友人指出，那些機車是黃男10多年來蒐集的老機車，包括偉士牌、DT越野車，可以說是30年前年輕時候的回憶，至今也堪稱「骨董」級的老機車。黃男發現附近空地有會叮咬人的紅火蟻，決定整地，「火攻」消滅蟻族，沒想到火勢延燒，將他費心蒐集的機車全部燒毀，初估損失約20多萬元，讓他心疼不已。

消防局呼籲，一旦發生汽機車火災，因載有油料及電瓶等裝置，很容易引發大火，民眾務必以自身安全為第1考量，發生火災時切勿輕易嘗試自行滅火，應先前往安全位置，立即撥打119報案爭取黃金救援時間。

金門一處民宅附近空地機車停放處火警，大老遠即可見濃濃黑煙竄升。（讀者提供）

金門一處民宅附近空地機車停放處火警，大老遠即可見濃濃黑煙竄升。（讀者提供）

金沙分隊消防人員對火場進行強力水柱灌救。（讀者提供）

金沙分隊消防人員對火場進行強力水柱灌救。（讀者提供）

骨董機車燒到剩骨架。（讀者提供）

骨董機車燒到剩骨架。（讀者提供）

金門動植物防疫所在紅火蟻出沒地區插旗提供民眾識別。（記者吳正庭攝）

金門動植物防疫所在紅火蟻出沒地區插旗提供民眾識別。（記者吳正庭攝）

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