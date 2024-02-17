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民雄鄉親轉發納骨塔預算浮編訊息挨告 公所：不希望以訛傳訛

民雄鄉公所去年編列納骨塔整修相關預算，衍生鄉長告鄉民插曲。（記者王善嬿攝）

民雄鄉公所去年編列納骨塔整修相關預算，衍生鄉長告鄉民插曲。（記者王善嬿攝）

2024/02/17 19:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉公所去年編列「第16公墓納骨塔神主牌暨門板更新工程」1200萬元，鄉民代表會審議期間，鄉代陳琮貽等人會勘質疑預算浮編，最後公所抽回並刪除預算；何姓鄉民在LINE群組轉貼相關資訊及評論，民雄鄉長林于玲認為遭散播不實言論及不實指控，提告何男涉嫌誹謗，何男投訴媒體批評質疑，林于玲選前喊「人民雄大」，選後變成鄉長最大，難道民雄已淪為一言堂？讓大家不敢表達意見。

何男投訴說，去年鄉民代表陳琮貽、黃國雅質疑鄉公所編列的第16公墓納骨塔更新工程經費有浮編疑慮，身為百姓關心此事，而且相關資訊、新聞都有，卻只有他被鄉長提告，在農曆春節期間還被通知到民雄分局接受詢問，令人無言。

陳琮貽說，最近聽說有鄉民被告，但不清楚實際情形，民意代表的職責就是審議預算、進行監督，而鄉民轉貼相關資訊是關心鄉政，鄉長為此提告，浪費社會資源。

民雄鄉公所今天（17日）回應，「人民雄大」是為了保障人民最大的權益，民眾有言論自由，都給予尊重，對有利於民眾、好的意見，都很歡迎也樂意接受，但對不實言論的散播或指控，就必須表達正確的立場和做妥善的處理。

民雄鄉公所說，鄉長林于玲的立場就是做對的事、說對的話，不希望有人加油添醋、扭曲事實和抹黑，以訛傳訛，到處散播不實的資訊。針對外界謠傳整修納骨塔是「大賺死人錢」部分，鄉公所特別聲明，整修費用皆為公所本預算，未額外向家屬收取費用，何來「大賺死人錢」之說！針對不實事件報導已多次澄清和說明，爾後將不再回應。

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