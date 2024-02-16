越南移工車禍肇逃！被逮酒駕、詐欺被通緝

何姓機車騎士被撞送醫，員警將其機車移置路旁。（圖由民眾提供）

2024/02/16 20:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄前鎮區德昌路2月1日晚間發生2部機車碰撞車禍，其中一名男騎士逕行離去，前鎮分局女警許芮瑄鍥而不捨，查出肇逃男子為莫姓越南籍移工，但他事發後離開住處避風頭，許員不放棄查訪，終於將他逮捕到案，赫然發現他是逃逸移工、詐欺通緝犯，被捕時還酒駕，罪加一等！

高雄市何姓男騎士2月1日晚間9時，於上述地點與另名機車擦撞，人車倒地，對方詢問他有沒有事?他回答「沒有」，肇事男騎士即離去，何男左膝蓋受傷送醫。

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前鎮分局聯繫車主查察，得知肇逃機車是車行販售給外籍移工，循線查訪移工車主，他表示機車當天借予友人使用，僅知道朋友的名字，沒有其他線索。

案情陷入膠著，草衙派出所警員許芮瑄鍥而不捨過濾事故地點周邊監視影像，追查出肇事28歲莫姓移工就租屋前鎮草衙地區，他肇事隔天就離開租屋處避風頭。

許員15日再度前往租屋處查訪，發現莫男前晚有返回跡象，草衙所長楊鴻景即調派警力埋伏，莫男傍晚5時許，騎機車返回租屋處，警方立即上前盤查。

警方發現莫嫌是2021年8月通報失聯的逃逸移工外，還是高雄地檢署發布的詐欺通緝犯，莫嫌被捕時身上散逸酒氣，酒測值0.33mg/L超標，全案於警詢後，將莫嫌依詐欺通緝、公共危險等案移送高雄地檢署，肇事逃逸函送雄檢偵辦。

警方在莫嫌住家前埋伏，見他騎機車返家上前盤查。（圖由民眾提供）

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