4度拐11歲少女嘿咻還不戴套！渣男「鬧出人命」DNA成鐵證

彰化男子4度拐11歲少女嘿咻還不戴套，造成少女懷孕墮胎，家屬將胚胎採證驗DNA成為鐵證，男子才認錯，彰化地院依妨害姓自主罪判他4年8月徒刑。（資料照）

2024/02/16 16:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子在網路上認識一名11歲少女，但他心懷不軌，短短一個月內就約少女到租屋處、摩鐵等地開房間4次，而且還不戴套，結果搞大少女肚子，少女家屬趕緊安排人工流產，男子「搞出人命」後還與女友結婚，直到胚胎採證驗出DNA才認錯。彰化地院審理，依妨害姓自主罪判他4年8月徒刑。

判決書指出，33歲男子在工廠擔任操作員，去年7月中旬透過網路遊戲WePlay，結識年僅11歲的被害少女，兩人相識不到一個禮拜，男子即拐騙少女至其住處嘿咻，接著又分別帶少女至台中及彰化汽車旅館等地開房間，不到一個月內就發生4次性行為。

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判決書指出，男子每次與被害少女發生性行為時均不戴套，以致被害少女懷孕，至醫院檢查時已懷有2月身孕，少女家屬趕緊安排人工引產，並為胚胎採證驗DNA，確認與男子有99%親子關係，成為犯罪鐵證。

男子事後坦承犯錯並希望和解，但未能得到被害人及其家屬諒解；被害少女父親到庭表示，無法諒解一位30多歲的人可以做出這樣的事，所以不願和解，並希望從重量刑。社工到庭證稱，被害少女內心是有一些創傷存在。

法官審理認為，被告明知少女當時謹就讀小學，涉世未深，對於兩性關係懵懂，不具完全性自主判斷能力，竟為逞一己性慾，與被害人發生性行為，且4度性行為期間均未戴保險套避孕，顯示根本未考慮對女童身體、心理負面影響及後果。

法官審理也發現，被告犯後不久即與人結婚，且有竊盜、詐欺、毒品等前科，審酌被告前科素行及對被害少女性自主權、身心健康缺少尊重，依妨害性自主罪一罪一罰，4罪分處4年5月至4年不等刑期，共應執行4年8月徒刑。

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