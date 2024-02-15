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中國快艇侵門踏戶捕魚釀傷亡 金門漁民：支持海巡隊執行公權力

翻覆的中國快艇被打撈上岸，準備送往海巡隊部。（讀者提供）

翻覆的中國快艇被打撈上岸，準備送往海巡隊部。（讀者提供）

2024/02/15 23:23

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署查緝中國快艇非法越界到金門捕魚，追緝時中國快艇翻覆有2人溺斃；當地漁民反映，中國漁船非法越界時有所聞，尤其每年黃魚大出季節，大批中國船團「撈過界」的非法行為，已嚴重侵害金門漁民生計，支持海巡隊依法執行公權力。

金門縣政府今天表示，發生此不幸表示遺憾，有關中國漁民家屬相關入境等需求，將提供人道關懷與行政協處。金門區漁會也提醒漁民，切勿違法越界進入中國地區，以保障人身安全；區漁會總幹事許丕煌則說，海巡隊本應維護金門漁民權益，但也不願見此結果的發生。

1艘中國快艇14日非法越界至金門北碇島附近捕魚，遭海巡隊艦艇驅離，追緝過程，中國快艇船隻翻覆，4名漁民落海，2人溺斃，另2人由海巡隊救起。

中國快艇生還的2名漁民，昨晚未接受夜間偵訊，今天是以證人身分在海巡隊筆錄，海巡隊表示，待相關案情釐清，會盡快將全案函送金門地檢署。金門地檢署表示，屆時不排除依台灣地區與大陸地區人民關係條例，朝非法入境偵辦。

針對案發後，中國國台辦措詞強硬，強烈要求台灣立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。金門縣長陳福海對這起不幸罹難事件表示遺憾，強調後續若中國漁民家屬有入境等相關需求，縣府會提供人道關懷與行政協處。

金門區漁會於手機Line群組中向漁民宣導，作出善意提醒。（金門區漁會提供）

金門區漁會於手機Line群組中向漁民宣導，作出善意提醒。（金門區漁會提供）

被撈起的中國快艇泊靠在金門料羅港。（讀者提供）

被撈起的中國快艇泊靠在金門料羅港。（讀者提供）

海巡署偵防分署派員至金門料羅港蒐證。（讀者提供）

海巡署偵防分署派員至金門料羅港蒐證。（讀者提供）

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