連日越界 蛇行躲查緝 中國船拒捕 4落水2溺斃

金門海巡隊驅離一艘中國籍越界捕魚快艇，該快艇蛇行拒檢，過程中有四名中國船員落海，金門海巡隊立即展開搜救行動。 （金門海巡隊提供）

2024/02/15 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署第十二巡防區艦隊分署第九（金門）海巡隊，昨天執行海上勤務，發現一艘中國快艇越界捕魚，立即執行驅離作業，但該艘快艇不但加速逃逸，還蛇行閃避拒檢，雙方在追緝過程中，四名中國籍船員從飛速搖擺的快艇上落海；金門海巡隊陸續救起四人，其中二人生還，另二人緊急送往衛福部金門醫院搶救，仍宣告不治。

海巡署第十二巡防區表示，連日以來，不斷有中國漁船越界情形，春節期間金門海巡隊巡防艇部署勤務重點，在於防堵金門復國墩海域不時出現的不明中國快艇越界作業。

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海巡人道搜救 救起兩人

海巡隊CP一○五一艇，昨天下午一點四十五分在金門北碇東一．二浬海域（禁止水域線內○．五浬）處執行巡邏勤務時，發現一艘中國快艇越界捕魚，海巡隊展開驅離作業，中國快艇為躲避查緝而蛇行拒檢，以致於逃逸過程中，造成四名船員從劇烈搖晃的快艇上落海；追緝中船的金門海巡隊發覺對方多人跌落海面，我方隨即展開人道搜救行動。

金門海巡隊表示，CP一○五一艇陸續救起四人，其中二人生還，押返海巡隊部偵訊，另二人緊急就近送往復國墩漁港，再以救護車送至金門醫院搶救，仍宣告不治，全案報請金門地檢署檢察官相驗調查。

金門海巡隊驅離一艘中國籍越界捕魚快艇，該快艇蛇行拒檢 ，過程中有四名中國船員落海，金門海巡隊立即展開搜救行動。 （金門海巡隊提供）

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