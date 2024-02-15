3莽男闖派出所尋仇 基檢偵結妨害公務罪起訴

基隆市警一分局南榮路派出所陳姓警員見林等人走近值班台，持辣椒水噴灑邱男，立即與4名同仁上前制止，與5名支援警力合力壓制。（記者林嘉東翻攝）

2024/02/15 18:28

〔記者林嘉東／台北報導〕林姓男子不滿汪姓友人遭邱男持刀砍傷，獲知邱遭警方帶回派出所後，夥同賴姓、周姓友人闖派出所尋仇，林男先進入派出所持辣椒水朝邱男噴灑，賴、周則把高爾夫球桿、鐵棒放在派出所外伺機而動，還好警方及時將3人壓制逮捕。基隆地檢署今天（15）日偵結，將林男等3人依妨害公務罪嫌起訴。

起訴書指出，汪姓男子與去年10月19日凌晨4時許，與邱姓男子發生衝突時遭邱男持刀砍傷，汪男的林姓友人獲知後，趕抵醫院探視，得知邱男已被警方帶回基隆市警一分局南榮路派出所，號召先後到醫院探視汪男的賴男、周男前往尋仇。

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林男帶著辣椒水騎車前往南榮路派出所，賴則騎車載周，分持林男提供的高爾夫球桿、鐵棒尾隨其後；3人凌晨4時10分，抵達南榮路派出所後，林拿著辣椒水進入派出所，賴、周則將高爾夫球桿、鐵棒放在派出所外牆邊，伺機而動。

林男進入派出所，一見到邱男就拿出預藏的辣椒水朝邱男噴灑，陳姓警員見狀制止，賴男則由後方抱住陳員藉此拖延，讓林男得以持續噴灑邱男，周則站在一旁觀看助勢，並未動手，還好派出所內4名警員與支援5名警力合力壓制林男等3人，逮捕送辦。

檢方認定，林男等3人闖入派出所對依法執行職務的警員施強暴脅迫，今天將3人依妨害公務罪嫌起訴。

南榮路派出所長王冠竣強調，警察的威信不容挑戰，駐地派出所更不許任何脫序或危險行為發生，類似情事警方必將強勢執法，展現執法尊嚴及壓制暴力決心。

林姓男子不滿汪姓友人遭邱男持刀砍傷，夥同周姓、賴姓友人闖派出所尋仇，還好警方及時將3人壓制送辦。基隆地檢署今天將林等3人依妨害公務罪嫌起訴。（記者林嘉東翻攝）

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