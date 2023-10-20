為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

3莽男大膽闖派出所尋仇 基警壓制上銬究辦

周姓男子為了替汪姓友人報仇，夥同賴姓、林姓友人持辣椒水闖派出所。警訊後，將周等3人依聚眾妨害公務罪嫌移送法辦。（記者林嘉東攝）

周姓男子為了替汪姓友人報仇，夥同賴姓、林姓友人持辣椒水闖派出所。警訊後，將周等3人依聚眾妨害公務罪嫌移送法辦。（記者林嘉東攝）

2023/10/20 14:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕汪姓男子與邱男因細故口角，昨天凌晨遭邱男掄拳打傷，汪的周姓友人獲知後邱男被警方帶至派出所，為了替汪男報仇，竟夥同賴姓、林姓友人持辣椒水闖派出所，警員見狀及時驅離周男等3人，與支援警力合力將3人壓制。警訊後，今天（20日）將周等3人依聚眾妨害公務罪嫌移送法辦。

昨天凌晨1時許，基隆市警一分局南榮路派出所獲報，南榮路上有一起民眾當街互毆案。警方獲報趕抵，只見22歲邱姓男子在場，另名與他互毆的20歲汪男，則已負傷離去。

警員遂將邱男帶回派出所釐清事發原因；未料，警方才詢問邱男事發經過，汪男的周姓、賴姓與林姓友人等3名友人竟頭戴安全帽闖進派出所。

員警見周等人走近值班台後，持續往派出所裡面走，其中有人還從口袋拿出辣椒水欲攻擊邱男，立即上前制止，並將3人驅離至派出所外，同時呼叫忠二路派出所、延平街派出所線上快打警力支援。

派出所內4名警員與支援5名警力合力壓制周等3人，依聚眾妨害公務罪嫌逮捕。派出所長王冠竣表示，警察的威信不容挑戰，駐地派出所更不許任何脫序或危險行為發生，類似情事警方必將強勢執法，展現執法尊嚴及壓制暴力決心。

基隆市警一分局南榮路派出所員警見周等人走近值班台後，持續往派出所裡面走，其中有人還從口袋拿出辣椒水欲攻擊邱男，立即上前制止，並將3人驅離至派出所外，同時呼叫忠二路派出所、延平街派出所線上快打警力支援。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局南榮路派出所員警見周等人走近值班台後，持續往派出所裡面走，其中有人還從口袋拿出辣椒水欲攻擊邱男，立即上前制止，並將3人驅離至派出所外，同時呼叫忠二路派出所、延平街派出所線上快打警力支援。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對回收車清潔員砸草蓆還嗆聲 男挨告恐嚇、妨害公務送辦
2023/10/18 14:44

對回收車清潔員砸草蓆還嗆聲 男挨告恐嚇、妨害公務送辦
「7條通」男子持土製炸彈揚言與警同歸於盡 桃檢偵結起訴
2023/10/14 18:35

「7條通」男子持土製炸彈揚言與警同歸於盡 桃檢偵結起訴

美術園區愛河首排 景觀輕豪宅好稀缺
酒駕拒測、辱罵警察還破壞派出所 莽男被判4個月
2023/10/14 09:23

酒駕拒測、辱罵警察還破壞派出所 莽男被判4個月
醉男大鬧捷運月台 追逐搭車旅客、攻擊保全員警
2023/10/12 10:50

醉男大鬧捷運月台 追逐搭車旅客、攻擊保全員警

Global Mall《18週年慶》第二波 最高回饋18%
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播