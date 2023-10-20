3莽男大膽闖派出所尋仇 基警壓制上銬究辦

周姓男子為了替汪姓友人報仇，夥同賴姓、林姓友人持辣椒水闖派出所。警訊後，將周等3人依聚眾妨害公務罪嫌移送法辦。（記者林嘉東攝）

2023/10/20 14:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕汪姓男子與邱男因細故口角，昨天凌晨遭邱男掄拳打傷，汪的周姓友人獲知後邱男被警方帶至派出所，為了替汪男報仇，竟夥同賴姓、林姓友人持辣椒水闖派出所，警員見狀及時驅離周男等3人，與支援警力合力將3人壓制。警訊後，今天（20日）將周等3人依聚眾妨害公務罪嫌移送法辦。

昨天凌晨1時許，基隆市警一分局南榮路派出所獲報，南榮路上有一起民眾當街互毆案。警方獲報趕抵，只見22歲邱姓男子在場，另名與他互毆的20歲汪男，則已負傷離去。

請繼續往下閱讀...

警員遂將邱男帶回派出所釐清事發原因；未料，警方才詢問邱男事發經過，汪男的周姓、賴姓與林姓友人等3名友人竟頭戴安全帽闖進派出所。

員警見周等人走近值班台後，持續往派出所裡面走，其中有人還從口袋拿出辣椒水欲攻擊邱男，立即上前制止，並將3人驅離至派出所外，同時呼叫忠二路派出所、延平街派出所線上快打警力支援。

派出所內4名警員與支援5名警力合力壓制周等3人，依聚眾妨害公務罪嫌逮捕。派出所長王冠竣表示，警察的威信不容挑戰，駐地派出所更不許任何脫序或危險行為發生，類似情事警方必將強勢執法，展現執法尊嚴及壓制暴力決心。

基隆市警一分局南榮路派出所員警見周等人走近值班台後，持續往派出所裡面走，其中有人還從口袋拿出辣椒水欲攻擊邱男，立即上前制止，並將3人驅離至派出所外，同時呼叫忠二路派出所、延平街派出所線上快打警力支援。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法