逼車、開國道內側車道…2年6大過 國光客運司機提訴復職敗訴

新北地院。（資料照）

2024/02/15 09:50

〔記者王定傳／台北報導〕國光客運張姓前司機在2020年因超速、闖紅燈等原因被記3大過，國光客運給予自新機會「留職觀察」，怎料，張男依舊故我，2022年間又因惡意逼車等原因又累積3大過，國光客運再給他最後1次機會，沒多久他竟又行駛國道內側被檢舉，2年多來累積6大過、3小過被開除，張男不服提訴要求復職，新北地院法官認為國光客運解雇沒問題，判張男敗訴。

從2018年進入國光客運擔任司機的張男，是在2022年間因累積3大過被開除，他提出確認僱傭關係訴訟，主張國光客運重大評議委員會過程與事實不符、違反比例原則，懲處有瑕疵，要求復職。

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國光客運則指，張男早在2020年間就曾被記3大過，獲得自新機會後依舊故我，2022年間又吃3大過，國光客運再給他最後1次機會，但事後他又違規，屢勸不聽，懲處多次仍未改善，短短2年總計被6次大過、3次小過、1次申誡，違反工作規則「情節重大」才予以解雇。

依國光客運的懲處記錄，張男在2020年間，因超速28公里、行駛國道未依規定變換車道、闖紅燈、過站不停、濫鳴喇叭等原因，被記2大過、3小過，累積3大過，國光客運為此召開重大評議會議，決定給予1次自新機會「留職觀察列管1年」。

怎料，張男依舊故我，2021年至2022年間，他因過站不停、違規行駛機慢車道、濫鳴喇叭、跨越車道惡意逼車、無故將車輛停止於車道上、與旅客應對口出不當字眼、超速27公里等，被記3次大過、2次小過及1次申誡，國光客運再次最後1次機會，但他在2022年5月間，又因在國道一號南下13.5公里處行駛內側車道遭舉發，被記小過而被開除。

法官依光碟等證據判定，國光客運懲處並無違誤，而張男已2度明知再犯，極可能因受懲處而被解僱，仍於2022年5月再犯，可見他屢勸不聽，懲處多次仍未改善，且2年間總計遭懲處6次大過、3次小過、1次申誡，故意違反工作規則，欠缺遵守工作規則及改善意願，行為嚴重影響國光客運聲譽及民眾搭車權利，危險駕駛行為並可能使國光客運蒙受損失，國光客運終止勞動契約符合解僱最後手段性原則。

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