2/12 財神到！今彩539頭獎2注落新北、屏東 百萬大紅包開18組

今晚（2月12日）開獎的第113000037期今彩539頭獎開出2注；第113000017期大樂透頭獎摃龜；第113000013期威力彩頭獎摃龜；第113000017期春節百萬大紅包開出18組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/12 22:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月12日）開獎的第113000037期今彩539頭獎開出2注，分別由新北市金山區金包里街15號1樓「五路金財神彩券行」及屏東縣里港鄉大平村仁和路35號「旺里發彩券行」開出；第113000017期大樂透頭獎摃龜；第113000013期威力彩頭獎摃龜；第113000017期春節百萬大紅包開出18組，還有205組尚未開出，將於下期（13日）繼續加開大紅包獎項。

第113000017期大樂透中獎號碼「16、22、37、46、47、49，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得234萬8044元；參獎共63注中獎，每注可得8萬0275元；肆獎共190注中獎，每注可得1萬7111元；伍獎共3965注中獎，每注可得2000元；陸獎共5721注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬9615注中獎，每注可得400元；普獎共7萬4103注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第113000017期49樂合彩中獎號碼為「16、22、37、46、47、49」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共74注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2407注中獎，每注可得1250元。

第113000017期春節大紅包中獎號碼為「04、09、16、19、21、30、36、40、49」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出18組共20注中獎，其中17組為單注中獎，可得獎金100萬元，1組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出18組，尚有205組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

第113000013期威力彩中獎號碼為「第一區：02、18、21、28、30、35」，第二區：08」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得608萬2399萬元；參獎15注中獎，可得15萬元；肆獎96注中獎，每注可得2萬元；伍獎498注中獎，每注可得4000元；陸獎3530注中獎，每注可得800元；柒獎7244注中獎，每注可得400元；捌獎3萬9965注中獎，每注可得200元；玖獎4萬8827注中獎，每注可得100元；普獎9萬0901注中獎，每注可得100元。

第113000037期今彩539中獎號碼為「06、08、22、29、38」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎313注中獎，每注可得2萬元；參獎1萬1249注中獎，每注可得300元；肆獎12萬1023注中獎，每注可得50元。

第113000037期39樂合彩中獎號碼為「06、08、22、29、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合218注中獎，每注可得1萬1250元；二合9475注中獎，每注可得1125元。

第113000037期3星彩中獎號碼為「497」，壹獎50注中獎，每注可得5000元。

第113000037期4星彩中獎號碼為「6166」，壹獎19注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000017期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法