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多一人說出、少一人被害 刑事局推「全民反詐一起說出來」平台

刑事局創立的「全民反詐一起說出來」社團。（記者王冠仁翻攝）

刑事局創立的「全民反詐一起說出來」社團。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/11 15:21

〔記者王冠仁／台北報導〕有鑑於詐騙犯罪手法日新月異，民眾若不能了解各種最新詐騙手法，將提高遭到詐騙危害的風險。刑事局因此在農曆春節前建立「全民反詐一起說出來」臉書社團，希望透過民眾匿名分享詐騙案例，讓其他民眾掌握新型態詐騙手法，並由刑事局人員或熱心民眾提供協助，達到防範詐騙成效。

刑事局今（11）日指出，原先於網路上有許多與「全民反詐一起說出來」類似性質的社團，像是臉書「詐騙去死團」、「網路詐騙大曝光」、「Keeptruths反詐騙社群」等。

然而，此類網路社群常面臨兩大問題，其一是詐騙集團可能加入社群中，甚至對社團成員實施二次詐騙；其次，這些社群均為民間熱心人士創立，許多民眾因對詐騙警覺性較高，反而不敢放心加入並分享案例。

因此，刑事局推出「全民反詐一起說出來」社團，讓民眾發文時，選擇以匿名參與者身分發文，並由刑事局派員管理網站，針對社團內疑似詐騙集團成員及留言即時處理，防止民眾遭鎖定為詐騙對象或遭二次詐騙。另外，此平台為刑事局官方經營，可提升民眾信任度，不會因懷疑社群為詐騙集團經營而不敢加入或貼文。

刑事局強調，該平台上的案例警方會進行分析和調查，為社會提供及時的防範和警示。同時，透過該平台，民眾還可以學習到各類詐騙手段和防範方法，提高自我防範意識，增強識別詐騙的能力。

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