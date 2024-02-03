「教官」帶你投資理財？退休軍人受騙11萬元

詐團投放的「教官」假廣告。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/03 18:00

〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙集團近期投放「教官」投資教學、代操假廣告，引誘民眾加入其LINE學習群組以及下載假投資APP，誘騙掏錢投資行騙。有名陳姓退休軍人看到後，不疑有他，深陷騙局中，依指示匯款至指定銀行帳戶儲值，還特別交代勿填寫備註欄，避免被銀行發現洩露佈局標的。陳男事後要求客服人員退還儲值金額時，對方拒絕退還，且未再回覆訊息，才發現上當受騙，損失11萬元。

刑事局表示，近期詐騙集團結合國軍軍階，以「士官戰隊」、「尉官戰隊」、「校官戰隊」、「將官戰隊」等名稱，吸引民眾加入「階梯式戰隊」LINE群組，並冒用「教官」名義進行教學、代操，也會在「戰隊」內也會安排「暗樁」，製造踴躍報名氛圍或分享獲利情形，其實都是詐騙手法的一部分，目前已洽國防部密切合作，將持續強化國軍反詐騙意識。

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此外，詐團會剪輯名人公開的談話影片，製作假名人投資影片播送，影片內容提及傳授投資心法，並在結尾附上LINE群組連結，吸引民眾點擊加入；也會盜用名人照片，創立假臉書粉絲專頁，還會從名人的粉絲專頁複製日常文章至假粉絲專頁，混淆民眾視聽。

辨別假粉絲專頁有以下四種方法：1、該粉絲專頁於近期成立或更改名稱，無藍色驗證標章。2、歷史動態不多，按讚、回應多為人頭帳號。3.名人不會邀請加入好友或投資群組。4、名人不會要求提供資金。

民眾若發現臉書遭詐騙集團盜用時，除了提醒親友、民眾避免受騙外，可於臉書平台方檢舉，亦可上網到刑事局「165全民防騙網」檢舉詐騙廣告，警方將持續向上溯源，持續追查。

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