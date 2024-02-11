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抓到了！初二清晨北市連兩起火警 原來是縱火通緝犯又犯案

盧嫌站在機車旁，不久後機車就起火燃燒。（記者王冠仁翻攝）

盧嫌站在機車旁，不久後機車就起火燃燒。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/11 13:14

〔記者王冠仁／台北報導〕因涉及縱火案被通緝的盧姓男子，今天清晨又涉嫌連續兩度在台北市文山區縱火，先後燒毀一輛拼裝三輪車與6輛機車。不過，他放火燒毀機車後，沒有馬上離去，還在現場「觀賞」火勢，警方獲報趕到現場，發現他形跡可疑、上前盤查，再輔以監視器畫面，確認他就是縱火犯，當場將他逮捕。

台北市消防局在今天清晨5時許接獲報案，民眾聲稱位在木柵路四段、博嘉國小附近一輛停靠於路旁的拼裝三輪車起火。消防員撲滅火勢後，發現三輪車上裝載的雜物、垃圾被燒毀，無人受傷。

不過，1個小時後，消防局又接獲報案，民眾聲稱和平東路4段巷內有6部機車起火燃燒，消防員獲報趕來滅火，發現有5輛機車被燒毀，1輛機車半毀，轄區警方也趕到現場。

正當警方在場調查之際，員警發現路旁有一名男子形跡可疑、眼神鬼祟，不斷向起火點盯著看；警方懷疑對方可能是縱火犯，上前盤查，同時輔以監視器畫面佐證，赫然發現他就是縱火犯，還在他身上查扣一個打火機，當場將他逮捕。

警方查出，這名落網的縱火犯是67歲盧姓男子，目前也因涉及縱火案遭通緝。他落網後極力否認自己犯案，堅稱沒有放火，但警方透過監視器畫面，發現機車起火前他就站在機車旁，他離去後不久機車就起火，認定他縱火，最後將他依公共危險、毀損罪嫌送辦。

文山一分局呼籲，隨意縱火焚燒物品可能造成人員傷亡，縱火者亦需面對嚴重的刑事及民事責任，年節期間執法無假期，警方將加強巡守及查緝非法，確保民眾生命及財產安全。

警方將盧嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將盧嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

盧嫌今天清晨5時許縱火燒毀一輛拼裝三輪車。（記者王冠仁翻攝）

盧嫌今天清晨5時許縱火燒毀一輛拼裝三輪車。（記者王冠仁翻攝）

盧嫌縱火燒毀機車。（記者王冠仁翻攝）

盧嫌縱火燒毀機車。（記者王冠仁翻攝）

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