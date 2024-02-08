再次「神」助攻！彰化祭祖殺人案 警拜廟後歹徒立馬落網

員林市凶殺命案，警方從據報後追查短短3小時即逮獲嫌犯漂亮破案。（記者湯世名攝）

2024/02/08 21:11

〔記者湯世名／彰化報導〕再次「神」助攻！彰化縣員林市71歲高姓老翁，疑因春節祭拜祖先口角，涉嫌持刀殺害75歲的哥哥後旋即逃逸；員林分局長吳詠傑昨天深夜11點到香火鼎盛的鎮興廟，向神明祈求「助我順利破案」；在偵查隊積極追查下，凌晨零點在南投市將涉案兇嫌逮獲，從拜廟到逮人只有短短1小時。

無獨有偶，去年溪州鄉情殺命案，北斗警分局4小時內逮到2名殺人嫌犯，時任分局長的吳詠傑也曾在案發後到北斗奠安宮上香，祈求媽祖協助早日破案，結果1小時後順利破案，兩次「神助攻」，讓他回想起來仍覺得不可思議。

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據了解，昨晚7點多71歲高姓老翁涉嫌持刀殺害75歲的哥哥後旋即逃逸，死者家屬發現老翁倒在住家時，一度以為是老翁自己跌倒，直到晚間9點多才驚覺是出命案，趕緊向員林警分局報案，分局長吳詠傑親率所屬到命案現場勘查，掌握相關跡證後調閱路口監視器，積極追查兇嫌下落。

吳詠傑於深夜11點到東山派出所旁的鎮興廟，由於廟門已關，他遂站在廟門口向神明祈求「助我順利破案」；接近凌晨時分所屬就通報在南投市鳳山寺停車場發現嫌犯車輛，且兇嫌還坐在車內，立即將他查獲到案，在警方曉以大義下，高姓老翁坦承涉案，從接獲報案到破案只有短短3小時。吳詠傑今晚返回鎮興廟還願，感謝神明「助攻」順利破案。

無獨有偶，去年12月7日溪州鄉發生情殺命案，北斗警分局4小時內逮到2名殺人嫌犯，時任分局長吳詠傑當天案發後曾到北斗奠安宮上香，祈求媽祖協助早日破案，旋即驅車四處查探，沒想到竟撞見2名歹徒在三合院準備開車離去，情急下以雨傘當武器喝令歹徒「趴下」，歹徒竟也未反抗直接投降。

從吳詠傑拜廟到破案僅1小時，吳詠傑也依約回奠安宮添香油錢並向媽祖稟報順利破案，以告慰被害人在天之靈。他回想時仍直呼「玄奇」如有神助，除了同僚認真查案，冥冥之中自有定數，驗證「舉頭三尺有神明，歹路不可行」。

彰化員林兇殺命案，員林分局長吳詠傑拜廟1小時後歹徒落網，他今晚親自去鎮興廟還願。（記者湯世名攝）

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