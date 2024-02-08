宜蘭警單手騎車持手機講電話 分局：執行公務不會開罰

宜蘭縣宜蘭市一名警察，被民眾錄下單手騎車講電話的畫面，引起討論。（圖取自「社會事新聞影音）

2024/02/08 16:25

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市一名女警昨（7）日騎警用機車並持手機講電話，畫面被民眾錄影在網路流傳，引起討論。宜蘭警分局表示，騎車禁止手持使用手機，但警備車執行公務，不受此限，但基於安全考量，會向同仁加強宣導，非必要勿於駕駛期間使用手機。

根據「社會事新聞影音」PO出的影片，昨有一名女警右手握著機車把手騎車，左手拿著手機講電話。經過比對，女警是由北往南，行經宜蘭市中山路一段。

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民眾對此看法不一，有些人認為，基層員警工作辛苦，可能是有要事需要聯絡，無傷大雅，不必窮追猛打；但也有人認為，騎車持手機講電話本就有罰則，警察應以身作則。

依據道路交通安全規則第90條規定，駕駛汽車（含機車）禁止以手持方式使用行動電話，但警備車駕駛人依法執行任務所必要，不在此限；違者，依據道路交通管理處罰條例第31-1條，可處1000元罰鍰。

宜蘭警分局說明，該名女警昨天下午執行完交整勤務後，返回派出所，途中接聽所內同仁公務電話，屬於執行公務，不會製單開罰，但基於安全問題，將向同仁加強宣導教育，駕駛警用車輛期間，除非必要，勿使用行動電話。

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