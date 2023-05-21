當心！開車騎車別滑手機 台南5月交通大執法增列這項

南市交警大隊提醒民眾開車、騎車時切勿低頭滑手機，以免發生交通事故（圖：南市交警大隊提供）

2023/05/21 16:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局交通大隊分析，南市車禍肇因中的未注意車前狀況，有使用手機情況。即日起將「開車騎車邊滑手機」增列為5月擴大取締路口不停讓行人專案執法項目，提醒民眾留意。

南市交通大隊分析南市車禍事故肇因多為「未注意車前狀況」，其中有少數潛在因子為速度過快、使用耳機、手機、疲勞駕駛、服用藥物注意力不集中等。為維護道路交通安全，南市警局從即日起將「開車、騎車邊滑手機」增列為5月份「全國同步擴大取締路口不停讓行人專案」的執法項目。

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台南市警局長廖宗山呼籲駕駛人開車或騎車時，切勿以手持方式使用行動電話；行人在過馬路同時，也應該注意來車，切勿當低頭族，別因為一時的方便，造成自身及他人的傷害。

交大大隊長周冠輝表示，依道路交通管理處罰條例第31條之1第1項及第2項規定：「汽車及機車駕駛行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，分別可處3000元及1000元台幣罰鍰」。

另針對慢車駕駛，處罰條例第73條亦訂有相關處罰規定：「行進間以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，處300元以上600元以下台幣罰鍰」。

警方強調，為了安全及荷包著想，千萬別在道路行駛中，以手持方式使用行動電話，如有滑手機的必要時，應將車輛依規定妥適停放，避免造成無法彌補的傷害，請民眾共同關懷交通、珍惜自己與保護他人，締造更優質的交通環境。

南市交警大隊提醒民眾在開車、騎車時切勿低頭滑手機，以免發生車禍。（圖：南市交警大隊提供）

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