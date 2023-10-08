要開罰了！台中騎士騎機車滑手機 遭全程錄影檢舉

一名騎士騎機車行經大里區環中東路6段時，單手騎機車，左手則拿著手機邊騎邊看手機，警方表示已接獲檢舉，將逕行舉發開罰。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

2023/10/08 18:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名男騎士日前騎機車行經大里區環中東路6段時，竟單手騎車還邊騎車邊看手機，整個過程都被剛好行經的民眾錄下來，並有網友上傳臉書社團「大里人聊天室2.0」；警方表示，該名騎士行進間使用行動電話及轉彎時未依規定使用方向燈，將逕行舉發開罰，呼籲汽機車駕駛人應確實遵守交通規則和正確使用道路觀念，以免造成憾事。

一名網友在臉書社團「大里人聊天室2.0」貼文「這種行進中邊騎車還邊看手機的，真的沒什麼好說的，四張罰單送你，希望你下次不要再犯」，並上傳一段影片，畫面中可看到一名男騎士，騎機車行經大里區環中東路6段，接近德芳南路口時，右手單手騎機車，左手則拿著手機邊騎邊看手機，後來停等紅燈時，也拿著手機繼續看，等到綠燈時右轉進巷子，卻沒有打方向燈。

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網友看到紛紛留言「按手機比他的生命重要，看到罰單就是舒服」、「停路邊好好使用很難嗎？到底生意是做多大！」、「真的很危險」。

霧峰分局內新派出所李坤忠副所長表示，接獲檢舉後經檢視影片，發現機車駕駛人於行進間使用行動電話及轉彎時未依規定使用方向燈，警方分別以違反「道路交通管理處罰條例」31之1條2項「機車駕駛人行駛於道路，以手持方式使用行動電話」及42條「不依規定使用燈光」予以逕行舉發，分別處以新台幣1000元罰鍰及1200元以上3600元以下罰鍰；警方呼籲汽機車駕駛人應確實遵守交通規則和正確使用道路觀念，以免造成憾事。

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