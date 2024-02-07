行竊失風刺死屋主子 最高法院認凶手無殺人犯意判16年定讞

張晉維3年前行竊失風刺死屋主兒子；最高法院維持二審見解，依強盜致人於死罪對張判刑16年定讞。（資料照）

2024/02/07 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕男子張晉維3年前到桃園一處民宅行竊，被返家林姓屋主的兒子撞見，張為求脫身，竟持尖頭菜刀刺死林男。一審認張沒有殺人故意，依強盜致人於死罪判刑14年，然二審指一審漏未審酌張是累犯，加重改判至16年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指，張男2021年3月26日張在桃園隨機尋找下手目標，經過大林路見林男騎機車離去時，住家電動鐵捲門尚未完全關閉，張迅速從縫隙鑽入屋內；當下林男的父母還在客廳看電視。

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張男行竊前先到廚房拿走尖頭菜刀及剪刀防身，再走到3樓房間大肆搜刮財物，卻被返家林男撞見後出聲喝止，兩人發生肢體衝突，張男掙脫逃跑，林男持掃把追到屋外，此時，張被比他壯碩的林拉住而無法脫身，張猛然拿出菜刀刺入林的左胸後逃逸，林追捕沒幾步就倒地，送醫急救宣告不治。

事後落網的張男被偵訊時僅坦承加重竊盜、加重準強盜犯行；檢方偵結，依強盜殺人罪起訴張男，並求處無期徒刑。法院審理時張再翻供，稱自己僅構成加重竊盜未遂罪。

一審桃園地院根據人證、物證，拒絕採信張男辯詞，然張男之所以持刀刺林男，主要是為了逃脫而無殺人故意，不過應可預見持刀猛刺人體胸部，足以造成重要臟器受損、失血過多死亡，依強盜致人於死罪對張判刑14年。

二審高等法院認為，張男出獄2年後再犯本案，可見張之前入獄並未讓他產生警惕之心，然這些一審都漏未審酌，故改認定他是累犯。

二審也指張男犯案時正值青壯年，卻非法侵入住宅行竊，且被發現後殺害被害人，然他承認犯罪，也多次以言語或書信方式表達歉意，另他雖未獲被害人家屬原諒，也沒有實際賠償，但其犯後態度並非全然負面，依同法條改判刑16年。最高法院駁回上訴確定。

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