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    首頁　>　社會

    闖空門被撞見 男竟持水果刀刺死屋主兒子

    張姓男子（中）闖空門被撞見，刺死屋主兒子，桃園警方逮人後依強盜殺人罪嫌送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    張姓男子（中）闖空門被撞見，刺死屋主兒子，桃園警方逮人後依強盜殺人罪嫌送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    2021/03/27 20:55

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕新北市張姓男子昨晚（26日）潛入桃園市桃園區大林路一處民宅行竊，屋主兒子林姓男子恰巧返家撞見，兩人扭打過程中，張男拿出預藏水果刀，刺向林男左胸致死，警方今天下午逮獲張男到案，已依強盜殺人罪嫌將他送辦。

    從新北到桃園犯案

    警方說，張男（42歲）有毒品等前科，有躁鬱症等精神不穩狀況，須定期到醫院治療，昨天他從新北市搭火車到桃園火車站，在後站尋找行竊目標。

    張男看到大林路一處民宅屋主騎車外車，趁著民宅鐵門尚未全部放下的空檔，潛入民宅翻箱倒櫃。警方說，屋主兒子41歲的林男恰巧返家，撞見正在行竊的張男，兩人爆發扭打衝突，過程中，張男拿出預藏的水果刀，猛刺林男的左胸1刀。

    張男趁隙逃出民宅，林男忍著疼痛追出，但心臟被水果刀刺傷，跑到民族陸橋附近不支倒地，路人發現趕忙報警，警方與消防隊員趕來緊急將林男送醫急救，仍回天乏術。

    桃園火速逮人送辦

    桃園警分局組成專案小組追查，調閱監視器確認張男身分，今天下午到新北市逮回張男，警方說，張男矢口否認行竊、殺人等犯行，但他的衣著、特徵都與監視器畫面吻合，已依強盜殺人罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

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