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    婦手推嬰兒車偷賣場失風 遭檢方羈押哭「再也不敢」

    張姓婦人昨到全聯偷貓飼料失風，遭檢方聲請羈押，她嚇哭：「再也不敢了！」基隆地院裁定將她限制住居。（記者林嘉東攝）

    張姓婦人昨到全聯偷貓飼料失風，遭檢方聲請羈押，她嚇哭：「再也不敢了！」基隆地院裁定將她限制住居。（記者林嘉東攝）

    2021/04/02 22:23

    〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓婦人昨拿著塑膠袋到賣場偷貓、狗飼料失風，被店員活逮；警方獲報趕抵，直搖頭：「怎麼又是妳！」原來張婦老是推著嬰兒車，上頭坐著小孩，趁隙把日常用品「藏」在嬰兒車上，已犯下多起賣場竊案。檢察官深夜以張婦有再犯之虞向法院聲請預防性羈押，張婦嚇到哭出來說「我再也不敢了！」法院考量她有2個小孩要養，今天裁定她限制住居。

    基隆市警方昨天傍晚接獲全聯福利中心店員報案稱，有名婦人拿著空的塑膠袋，把貨架上的貓飼料、狗飼料放進袋內後，想趁店員結帳時偷走，被另名店員發現、活逮。

    警方昨獲報到場直搖頭：「怎麼又是妳！」一眼認出屢屢行竊超商、賣場的30多歲張姓婦人。

    警方指出，張婦的行竊手法為，由她推著嬰兒車，上頭輪流坐著其5歲、7歲的小孩，佯裝購物，再伺機行竊，張婦的先生則開著車在外接應；有時張的先生也會陪張婦入內行竊，屢屢得逞。

    檢察官複訊後，認為張婦所偷多為衛生紙、餅乾、泡麵等日常生活用品，卻一再犯案，視法律為無物，以有再犯之虞向法院聲請預防性羈押。

    據悉，法院今天上午開羈押庭時，張婦嚇到哭出來表示「我再也不敢了！」法官審酌她的經濟狀況與還有2個小孩要養，裁定張婦限制住居。

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