飲料店女員工被封膜機捲斷手指肌腱 雇主判賠38萬多元

飲料店王姓女員工被封膜機捲斷手指肌腱，法官判鄭姓雇主應賠償38萬多元。示意照，非本案機器。（資料照）

2024/02/07 08:48

〔記者李立法／屏東報導〕屏東一家飲料店王姓女店員在操作封膜機時，左手不慎遭機器捲入，導致手指肌腱斷裂及燙傷，勞動力因而減損，王女認為飲料店鄭姓女雇主違反勞基法及職業安全衛生法，提告求償204萬多元，屏東地院審理後，認為王女應自負8成過失責任，雇主負擔2成，判鄭女應賠償38萬多元，可上訴。

王姓女店員2年多前在店內操作封膜機時，左手不慎遭封膜機捲入，導致第2指至第4指3度燒燙傷及第5指2度燙傷、3、4指肌腱斷裂，勞動力因而減損24%，王女認為封膜機有故障情形，鄭姓雇主未設置必要預防設備，也未對新進員工實施相關安全衛生教育訓練，又沒有為她投保勞工保險，違反勞基法及職業安全衛生法，提告求償醫療費、勞動力減損及精神撫慰金等共204萬多元。

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鄭女則主張，該封膜機沒有故障，該店蔡姓組長在王女入職時即教導封膜機操作方式，是王女操作失當，逕行將左手掌深入已縮回的封膜機，才導致受傷，她並無過失。

屏東地院認為，該飲料店以口頭方式傳授封膜機使用方式，傳授方式隨興且個案為之，並無製作操作注意事項、流程等書面資料供新進員工研讀，王女受職業災害，鄭姓雇主也有過失，但此起封機膜造成的傷害，若王女稍加注意，應可避免，王姓應自負80%過失責任，依全案情狀，鄭女應賠償38萬4481元。

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