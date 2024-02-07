違停釀車禍身亡、歌手夢碎 父母求償判賠百萬

2020年時，曾女側坐石姓男友的機車，石男為了閃避謝姓男子的違停轎車，導致側坐在後座的曾女摔倒，遭後方張姓聯結車司機碰撞死亡。（民眾提供）

2024/02/07 10:53

〔記者王捷／台南報導〕石姓男子2020年時騎車載曾姓女友，為了閃謝姓男子的違停轎車，導致側坐在後座的曾女摔倒，遭張姓聯結車司機碰撞死亡，曾女的父母，以喪葬費、扶養費以及白髮人送黑髮人的非財產損害，向謝、張兩人分別求償約430萬與330萬，台南地院民庭法官考慮曾女父母已從保險、和解獲得的賠償，非財產損害過高，在適度扣除後，判賠80多萬與76萬餘。

據了解，曾女就讀幼教系、參加熱舞社，大學時就展現表演天分，常在重要活動中演出，大二時就接下社長成為風雲人物，因為她個性活潑，所以鄰近學校的熱舞社，在她牽線下促成聯合演出。

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畢業後曾女沒有投入幼教業，夢想成為歌手，與朋友共組樂團，2017年用自創曲《我的夢》獲得佛光盃籃球賽主題曲創作比賽首獎，但南部演藝業不發達，她只能接婚禮歌手案，並在餐廳兼職駐唱。

在意外發生後，曾女父母很難過，除了喪葬、扶養費外，以失去女兒的傷痛，提出非財產損害各250萬。但是，違停在路上的謝男辯稱，他不否認違停、扶養費等等，但非財產損害賠償的金額太高了，且肇事的主因，是張姓聯結車駕駛，他違停是次因。

聯結車司機張男則辯稱，扶養費應從曾父母65歲開始計算，除了精神損害賠償過高外，就肇事責任部分，他以刑事二審判決認定來說，他的肇責較輕，閃避違規停車的石男，才是主要過失責任。

石男辯稱他騎在車道分隔線上，且曾女父母並不爭執，所以法官覺得，石至少還有一半的車身在外側車道，但張男未提出證據，證明石男把車騎在外側車道，當庭看完監視器後，可以發現機車曾行駛在聯結車前，顯然在兩車駛出監視器畫面後，聯結車行駛速度一定快過機車。

法官認為，曾是石的乘客，以民法第217條的規定，曾女的父母應承擔石的部分過失責任，綜合評估後，決定減輕張、謝兩人賠償的金額至65%，在適度扣除保險、和解金以後，曾女的父母分別獲得80與76萬多賠償。

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