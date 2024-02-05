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桃警春安工作拚治安 不忘扶老助弱

獨居龍潭的中風行動不便的莊姓老翁，欲如廁卻跪坐屋內不起，員警獲報到宅協助扶人。（記者李容萍翻攝）

獨居龍潭的中風行動不便的莊姓老翁，欲如廁卻跪坐屋內不起，員警獲報到宅協助扶人。（記者李容萍翻攝）

2024/02/05 17:33

〔記者李容萍／桃園報導〕龍年農曆春節將至，桃園市警察局執行「2024年加強重要節日安全維護工作」（俗稱春安工作），基層員警除了拚治安、拚交通，也樂於為民服務、扶老助弱，平鎮警方凌晨發現小兒麻痺且左半身中風的61歲劉姓男子癱坐路旁瑟瑟發抖，大溪警方協尋找到在中正公園走失的3歲胡姓幼童，獨居龍潭的中風行動不便的73歲莊姓老翁，則是欲如廁卻跪坐屋內不起，員警獲報到宅協助扶人。

家住龍潭區獨居莊姓老翁，長年罹患中風行動不便，平日靠社會局居家服務人員到府協助洗潄，老翁今早在家中，靠助行器欲起身如廁，雙膝突無力跪坐地上，女居服員見狀試圖將老翁攙扶起身但仍然未果，只好報警求援，龍潭警員趕到幫忙攙扶起身，女警遞上暖暖包，安撫老翁驚嚇情緒，再三確認老翁身體無礙才離開。

大溪區31歲胡姓男子則是昨日下午帶著3歲兒子至大溪區中正公園遊玩，胡男一時疏忽，結果小男童走失，在附近一家超商前哭泣，胡男驚覺兒子不見，心急如焚報案協尋，員警徒步搜尋在一家超商前，找到一把眼淚、一把鼻涕的小男童，看見爸爸破涕為笑、露出笑容，胡父感謝員警協尋，父子團圓。

家住中壢區龍岡的61歲劉男罹患小兒麻痺、近年左半身中風不良於行，晚上悄悄出外迷路，癱坐龍岡路邊電桿旁，因深夜雨勢不小、劉男淋雨全身濕透，凍得瑟瑟發抖，老翁的家人發現後，四處遍尋不著，於是報警協尋，平鎮警分局龍岡派出所員警在處理案件返所途中，見劉男凍得瑟縮在電桿旁發抖，趕緊停車關心，經帶回派出所安置，供熱飲、泡麵及電暖器，同步通知家屬領回。

另外，大園區一名80歲的傅姓老婦，昨日傍晚與利用農曆年前來台相聚的孫女，一起到蘆竹區台茂購物中心逛街，要搭車返家時，老婦在孫女沒注意下，自行搭上公車離開，不會說中文的孫女轉頭發現外婆不見趕緊報警求助，大園警方透過翻譯軟體與其溝通，所幸老婦已被其他乘客帶到三菓派出所，員警隨即去將人帶回，順利幫助婆孫倆團圓，女子對於台灣警方的熱心助人，深深表示感謝。

大溪警方協尋找到在中正公園走失的3歲胡姓幼童。（記者李容萍翻攝）

大溪警方協尋找到在中正公園走失的3歲胡姓幼童。（記者李容萍翻攝）

平鎮警方凌晨發現小兒麻痺且左半身中風的61歲劉姓男子癱坐路旁瑟瑟發抖，帶回派出所安置。（記者李容萍翻攝）

平鎮警方凌晨發現小兒麻痺且左半身中風的61歲劉姓男子癱坐路旁瑟瑟發抖，帶回派出所安置。（記者李容萍翻攝）

外婆逛街突然不見 印尼籍孫女急忙警求助。（記者李容萍翻攝）

外婆逛街突然不見 印尼籍孫女急忙警求助。（記者李容萍翻攝）

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