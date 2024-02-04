網路販售仿冒名牌衣物被抓包 女老闆賠錢獲緩刑

基隆地院依違反商標法判處蔡女拘役50天，考量被告與品牌公司達成和解，予以緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2024/02/04 10:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名販售童裝的蔡姓女老闆透過臉書販售印有CHANEL、GUCCI及NIKE等多個名牌的衣物及包包、鞋子。前年3月，警方在網路上巡邏時發現蔡女販售的商品，便向其購買，確認為仿品後，持搜索票前往其住處搜索，查扣大批仿冒品。基隆地院近日審結，依違反商標法判處蔡女拘役50天，得易科罰金，考量被告與品牌公司達成和解，予以緩刑2年。

檢警調查，蔡女2021年9月30日起，明知CHANEL、GUCCI及NIKE等商標圖樣，具有商標權，卻未經商標權人同意或授權，在類似商品使用其商標並販售。經警方於網路巡邏時發現，蔡女販售的商品與市場真品價格有顯著差異，便已246元（含運費60元）價格購買仿冒CHANEL商標上衣1件，經鑑定為仿冒品後，持搜索票至蔡女家中搜索，查獲仿冒219雙鞋子及627件上衣、褲子及帽子。

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檢察官偵訊後認為，蔡女觸犯商標法第97條中透過網路販賣侵害商標權商品罪嫌，依法將她起訴；又一行為同時侵害多家公司商標權，請法官從一重處斷，仿冒商品沒收。

法官審理時，認為警方為了查緝仿冒品才向蔡女購買衣物，主觀上並無買受意思，因此被告販賣行為僅止於未遂，故認定蔡女觸犯犯商標法第97條中的意圖販賣而透過網路方式陳列侵害商標權之商品罪，另意圖販賣而輸入、持有仿冒商標商品之低度行為，應為意圖販賣而陳列之高度行為所吸收，不另論罪。

法官認為，蔡女犯後已坦承犯行，且願與被害公司調解，態度尚可，故判處拘役50天，得易科罰金5萬元，檢察官不服上訴。法官再審時，維持原判，且考量蔡女已與品牌公司完成調解，予以緩刑2年。

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