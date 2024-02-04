恨渣男偽裝母胎單身騙砲，竹科女主管全面復仇！（情境照）

2024/02/04 10:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區某科技公司陳姓女主管，與同事林姓主管彼此看對眼都有好感，沒想到林男竟隱瞞自己已婚身分，與陳女大談地下戀情，直到林妻發現後，林男趕緊甩掉陳女，陳女不甘人財兩失，憤而在臉書公開林男身分，並稱「你媽D，你找我打砲的時候，我有跟你收錢嗎？我告訴你，這就是你今天打電話來嗆我的下場 ！自己要偷吃怪誰？」新竹地院依非法利用個人資料罪將陳女判刑2月。

法官調查，陳女與林男前為地下情侶關係，二人在同一間公司任職。交往過程中，林男隱瞞其已另與同公司同事結婚之事實而仍持續與吳女交往，妻子發現姦情後，林男才告知陳女自己已經結婚，並與陳女分手。

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嗣後林男因地下情遭配偶發現，打電話給陳女，二人發生口角，陳女因而心生不滿，於111年11月30日深夜在臉書將瀏覽權限設定為公開後，在不特定多數人得以共見共聞之臉書網站上，發表「你媽D，你找我打砲的時候，我有跟你收錢嗎？你摸著良心說，你是什麼時候告訴我你結婚了？11月2日你老婆發現才打算跟我說，你老婆打你關我屁事，找我出氣幹嘛？怎麼不打死好了？沒差，大家一起臭，我原本也想就這樣安靜的過，我告訴你，這就是你今天打電話來嗆我的下場 ！自己要偷吃怪誰？還兩次，笑死，請祝福這對夫妻白頭偕老，死了也要葬在一起哦！」

此外陳女並在臉書文章下方標註林男夫妻使用之帳號，且隨文張貼林男赤裸上半身於浴室盥洗、仰躺在床的照片、行動電話號碼、通訊軟體對話紀錄等個人資料。

法官審酌陳女與林男前為地下情侶關係，因不滿遭隱婚、感情受挫之際，又與林男發生口角爭執，竟恣意張貼林男照片及相關資料於臉書，並將瀏覽權限設定為公開，使不特定多數人均可共見共聞，侵害被害人隱私，所為實有不該，最後依個人資料保護法非法利用個人資料罪判刑2月，得易科罰金。

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