大馬歌手丘沁偉辱楊實秋之子「下海當男妓」 判刑6月驅逐出境

大馬歌手丘沁偉。（資料照）

2023/10/13 13:14

〔記者吳政峰／台北報導〕32歲馬來西亞歌手丘沁偉2020年間協助前台北市議員楊實秋之子楊澤祖架網站，因而得知其個資，雙方鬧翻後，丘控楊澤祖「賣淫為樂」、「下海當男妓」、「欠債不還、恐嚇性侵」，被高等法院依犯非公務機關非法利用個人資料罪，處刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金10萬元，執行完畢後驅逐出境，最高法院日前維持，全案確定。

判決指出，丘沁偉因協助楊澤祖建立網站，知悉楊及其父楊實秋的姓名、工作內容、性生活，後因故發生爭執，丘沁偉於2020年11月間至2021年8月間，在網站與楊實秋臉書等處，接續辱罵楊澤祖「恐嚇性侵」、「賣淫為生」、「偷拍、散布性愛影片」、「仗著楊實秋濫訴成性」、「下海當男妓」等語。

請繼續往下閱讀...

丘沁偉還控楊澤祖散布其偷拍、散布性愛影片，並利用所偷拍影片恐嚇有關女性，霸凌拒絕展示生殖器的男同學，仗著楊實秋濫訴成性，多次在公共場所公然猥褻，對女性性騷擾，以不法手段竊取個資等；同時於網路上接續張貼如文章，公開楊澤祖的個人影像、家庭、職業、性生活等個人資料。

楊澤祖不滿，興訟提告；丘沁偉的律師表示，丘因壓力大及因精神疾病，長期服藥，一時思慮欠周，方有此等行為。

高院指出，丘沁偉因故與楊澤祖產生糾葛，擅自在公開場合對外指摘足以貶損楊的名譽內容，並貿然使用其個資，刊登時間不短，致楊個人資料外洩，精神痛苦，實有不該。

高院審酌丘沁偉於本案審理中經通緝3次，終能坦承犯行，月入平均約3至4萬元，來自馬來西亞來，目前獨居，判刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金10萬元，執行完畢後驅逐出境。

全案上訴最高法法院，最高法院認為高院認事用法無誤，量刑亦稱妥適，日前駁回上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法