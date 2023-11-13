病患網路留負評 中醫師致電要求撤除稱「我有妳個資」判刑

新北地院。（資料照）

2023/11/13 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊區吳姓中醫師，因不滿病患在Google評論留負評，利用對方就診時所填載的聯絡電話，致電要求撤下評論，並說：「我有妳的個資」、「既然妳要弄我那我也要弄妳」等被告，新北地院法官審酌吳男認罪、雙方和解，依違反個人資料保護法「非法利用個人資料」罪，判處吳男2個月徒刑、緩刑2年，可上訴。

檢警調查，去年間，林姓女子因前往吳男的診所就診，而在病歷上留下聯絡電話、居住地址等個人資料，後因林女在吳男診所Google評論留下負評，吳男見狀後利用林女填載的聯絡電話致電對方，要求撤下評論，並稱「我有妳的個資」、「妳搞得自己很危險」、「既然妳要弄我那我也要弄妳」等而被告。

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法官審理認為，吳男明知非公務機關對於個人資料的利用，應在蒐集特定目的必要範圍內為之，而他是因與林女因看診事宜衍生糾紛，未經對方同意，利用林女就診時填載在病歷的個人資料致電，已逾越必要範圍，損害林女資訊隱私及自決權，所為應予非難，但審酌吳男無前科、犯後認罪、態度良好，且雙方已達成調解，此偵審程序及科刑教訓，當能知所警惕而無再犯之虞，判刑2月、緩刑2年。

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