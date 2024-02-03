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高鐵搭訕人妻泡湯被退伍！軍官槓上陸軍司令部

最高行政法院廢棄楊男一審判決，發回更審。示意圖。（資料照）

最高行政法院廢棄楊男一審判決，發回更審。示意圖。（資料照）

2024/02/03 16:43

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍裝甲兵訓練指揮部一名楊姓已婚男軍官，2020年間多次帶一名人妻出遊，不只獨處泡湯，還拍下依偎親密照，被對方老公檢舉。裝訓部認楊男影響軍譽，記兩大過懲罰，並評鑑不適服現役，送陸軍司令部核定解除召集。楊男興訟保工作，一審敗訴，但二審最高行政法院認有事項未查明，日前發回更審。

楊男服役多年，已婚，2019年間在高鐵站搭訕一名人妻，兩人多次相約出遊、單獨共處一室泡湯及相偎拍照，對方老公無意中看到兩人的LINE對話，驚覺自己戴綠帽，當場氣炸，立刻截圖向裝訓部檢舉。

裝訓部召開懲處人事評議會，認為楊男已婚，卻「違反不當情感關係」，影響軍譽，同意記2大過懲處，同時以1次受大過2次懲罰為由，依陸海空軍軍官士官服役條例第15條第1項第5款規定，召開不適服現役人事評審會，評鑑楊男不適服現役，呈經陸軍司令部核定，解除召集。

楊男不服，興訟保工作，主張違失行為是個人交友感情層面，與公務無關，公益性低，事後獲得老婆原諒，已與人妻未有任何聯繫，海軍司令部直接核定解除召集，跟其他類似案件相比，處分太過嚴厲，違反比例原則。

一審台北高等行政法院指出，即便是相同違失行為，也會因個案情節不同差異，而有受不同懲罰的可能，難以相提並論主張處分違反比例原則，評議後判其敗訴。楊男不服，提起上訴。

二審最高行政法院認為，「違反不當情感關係」事實型態多樣，動機、目的、手段、所生損害程度、行為後態度等，均為衡量懲處輕重的參考因素，楊男提出多件同為「違反不當情感關係」案例，認其等情節均較本件嚴重，一審就應曉諭兩造就此部分充分攻防，進一步研判處分有無違反比例原則等瑕疵。

二審另說明，裝訓部應依考評事項，提供完整書面考核資料，供人評會委員考評，但本案會議資料僅有楊男的「基本資料」、「近1年獎懲狀況」，是否即為考評所依據的全部資料？此攸關人評會考評是否出於完整資訊、判斷有無恣意濫用或怠惰等情事，亦涉及原處分合法性、是否符合比例原則之判斷，一審應查明。

綜上，二審認為本件事證尚有未明，有再為調查必要，日前廢棄原判決，發回一審更審。

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