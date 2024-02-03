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台南環警監174線、175線咖啡公路攔查大型重機85輛 開罰16件

環警監今天在台南市市道174線、175線咖啡公路交會的橫路休息站攔查重機。（警方提供）

環警監今天在台南市市道174線、175線咖啡公路交會的橫路休息站攔查重機。（警方提供）

2024/02/03 13:57

〔記者楊金城／台南報導〕台南市市道174線、175線咖啡公路因山路蜿蜒起伏，吸引重機族車聚，春節前為防制改裝噪音車輛擾民及危害用路安全，白河警分局結合南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊今天（3日）重兵在東山區市174線橫路東山休息站執行「環、警、監」聯合稽查，打擊高噪音車輛擾寧行為，攔查大型重型機車85輛，其中噪音檢測7輛，交通違規則取締16件。

警方依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件及車輛設備規格不符4件、車輛電系設備改裝6件、無照駕駛2件、越級駕駛3件及未戴安全帽1件。

噪音檢測7輛中有2輛排氣管噪音不合格，限期複檢改善。依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。

白河警分局呼籲車主、駕駛人勿為了自身喜好，隨意改裝車輛，既花錢改裝又遭開罰，還得另花時間回指定處所再次檢驗。

民眾也可加入抓噪行列，發現噪音車輛可記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片）至環保署噪音車檢舉網站檢舉。

環警監今天在台南市市道174線、175線咖啡公路交會的橫路休息站攔查重機。（警方提供）

環警監今天在台南市市道174線、175線咖啡公路交會的橫路休息站攔查重機。（警方提供）

檢測重機的噪音數值。（警方提供）

檢測重機的噪音數值。（警方提供）

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