女服務生露半球做半套！男客「紓壓」完就被抓

高雄養生館女服務穿著低胸上衣，涉嫌為客人進行半套性交易。（民眾提供）

2024/02/02 10:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區九如二路按摩養生館林立，其中多家暗藏春色，又被戲稱是「排毒一條街」，轄區三民一分局近期強力查緝妨害風化場所，前天（1月31日）在九如二路一家養生會館，查獲剛做完半套性交易的男客謝男（41歲），並將柯姓負責人（44歲）及女服務生武女（45歲）、武女（42歲）等4人依涉嫌媒介及從事非法性交易送辦。

三民一分局指揩出，員警前天深夜持高雄地方法院核發之搜索票前往九如二路一處養生會館，當場在大門口攔到完事正準備離開的45歲女服務生武女與客人謝男，謝男遭警方攔下當場傻眼，無奈表示下班後來「紓壓」，竟被逮個正著，武女則坦承與謝男以1500元代價，從事60分鐘的半套性交易，現場並查扣保險套、潤滑液及派遣單等證物。

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警方另詢問現場另名武姓女服務生，亦坦承曾以1500至2000元不等代價從事半套性交易。全案偵訊後，負責人柯男被依刑法妨害風化函送高雄地檢署偵辦，另客人謝男、2名武姓女服務生依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處。後續針對涉案業者行政違規部分，警方將函請市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。

警方前往養生館搜索時，見女服務生剛為客人做完服務。（民眾提供）

警方前往九如二路養生會館搜查。（民眾提供）

男客坦承前往養生會館「紓壓」，才剛做完就遇到警察。（民眾提供）

高雄警方搜索九如二路養生會館，將男客、女服務生和負責人等4人帶回警局偵辦。（民眾提供）

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