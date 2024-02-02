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大叔中年失業改行當車手 被羈押吃牢飯過年

警方現身拘捕時，中年大叔顯得不知所措。（警方提供）

警方現身拘捕時，中年大叔顯得不知所措。（警方提供）

2024/02/02 09:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市劉小姐上月賣東西，與其他被害人被詐欺集團騙走50多萬元，警方調查發現，詐欺集團指示旗下車手取款，台中警方1月30日抓到車手，竟是林姓大叔（47歲），他指自己中年失業，透過朋友找到這個偏門工作，當天從桃園南下台中，大伺提款達35萬餘元，警方依詐欺與洗錢等罪名法辦，台中地檢署聲請羈押獲准，他可能得在苦窯中過新年。

中市警局二分局調查，北市大安區34歲劉小姐，上月於臉書上賣東西，詐欺集團以「7-11賣貨便賣場未認證」及「7-11賣貨便未簽署三大保證」等說詞，騙走劉女與其他相關被害人總計50餘萬元，員警獲報後展開調查，鎖定50歲林姓車手涉有重嫌。

中市警二分局育才派出所警員陳冠仲、劉建男、李聿桓等員，於大前天在中市北區某超商內，持地檢署核發之拘票，將該林姓車手拘提到案，該林姓車手突然被埋伏在旁的員警拘捕，顯得措手不及，只得乖乖配合調查。

調查顯示，林男是桃園人，他向員警指稱，自己原本以打零工維生，但近期失業，中年失業找不到工作，經不明友人介紹偏門工作，領錢出來即可從中抽傭金，林男雖然知道這種工作違法，仍為了賺取少許酬勞，自願淪為詐騙集團車手，當天在中市的ATM提領贓款高達35萬元，全案依照詐欺、洗錢防制法罪移送台中地檢署，台中地院准予羈押。

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，網路資訊十分發達且個資不易保密，網路及銀行客服不會主動要求操作ATM或網路銀行，切勿受騙上當，若發現遭詐騙，請撥打165反詐騙專線，並至警察機關報案。

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