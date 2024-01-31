台中中年婦遭騙470萬 金髮馬尾車手辯存錢幫母買房

高姓女車手（左）落網辯稱存錢為老母買「孝親房」。（讀者提供）

2024/01/31 10:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區60歲退休婦人遭偽高富帥投顧詐騙470萬元得逞，詐團要求繳納20%操作費用才能領回獲利，雙方約在超商交易付款，40歲染金髮綁馬尾女子現身遭警方逮捕，辯稱為幫宜蘭老母買房需頭期款才鋌而走險。

台中市第四警分局表示，李女（60歲）去年12月26日稱瀏覽臉書發現跳出投資廣告，網頁顯示國外高富帥投資男師親自線上指導，李女苦悶心房頓時開啟，短短1個月內陸續匯款470萬元，未料欲提領獲利款項竟需再繳納20%操作費用，高姓女車手現身南屯區超商取款，遭埋伏警力逮捕、本週移送偵辦。

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黎明派出所長王凱政說，高姓車手染金髮綁馬尾外形嗆辣亮眼，落網供稱擔任投顧公司專員，從宜蘭南下收取李女交付操作費用120萬元，高女額頭冒汗出示付款收據、手機等證物，哀求說為存錢為高齡超過70歲老母買「孝親房」，本想帶點台中伴手禮回家、拜託警方放她一馬。

至於被害人李女退休後生活苦悶，供稱「抱著接觸偶像」心情勿信詐騙集團，辛苦存下老本470萬元付諸流水，不甘血汗錢遭騙，報警持續與詐團交涉，經黎明派出所警員林聖皓、黃正育協助逮捕高嫌。

王凱政指出，高女落網後致電高母稱上網應徵業務，到台中出差臨時不能返家，掛電話後向警方說為貪圖百萬購屋頭期款，竟成為詐騙集團車手、悔不當初，全案依觸犯詐欺、洗錢防制法送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高姓女車手（左）從宜蘭南下，收取被害人李女（右）贓款120萬元。（讀者提供）

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