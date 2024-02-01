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2/1今彩539頭獎開出1注 800萬獎落高雄

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

2024/02/01 22:13

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月1日）開獎的第113000028期今彩539頭獎開出1注，由高雄市左營區華夏路1765號「大利中彩券行」開出，第113000010期威力彩頭獎摃龜。

第113000010期威力彩中獎號碼為「第一區：04、13、21、23、25、29」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得241萬元；參獎7注中獎，可得15萬元；肆獎28注中獎，每注可得2萬元；伍獎200注中獎，每注可得4000元；陸獎1335注中獎，每注可得800元；柒獎2982注中獎，每注可得400元；捌獎1萬6708注中獎，每注可得200元；玖獎1萬9117注中獎，每注可得100元；普獎3萬8316注中獎，每注可得100元。

第113000028期今彩539中獎號碼為「10、17、19、29、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎212注中獎，每注可得2萬元；參獎7747注中獎，每注可得300元；肆獎8萬217注中獎，每注可得50元。

第113000028期39樂合彩中獎號碼為「10、17、19、29、37」，四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合357注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬3427注中獎，每注可得1125元。

第113000028期3星彩中獎號碼為「205」，壹獎205注中獎，每注可得5000元。

第113000028期4星彩中獎號碼為「5969」，壹獎33注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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