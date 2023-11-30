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首頁　>　社會

澎湖養殖牡蠣漁船起火 船長燒傷面積50％急送回台搶命

白沙瓦硐漁港，傳出漁船失火。（澎湖縣政府消防局提供）

白沙瓦硐漁港，傳出漁船失火。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/11/30 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣白沙鄉瓦硐村今（30）日傳出漁船火警案，船隻為郭家牡蠣平常航行瓦硐與講美養殖牡蠣船，由郭姓船長駕駛，不知何故船隻突然在海上起火，火勢來得又快又猛，船長全身燒傷面積50%以上，緊急送醫後申請直升機後送台灣搶命。

澎湖縣消防局調查指出，今日中午11時29分受理民眾報案指稱，白沙鄉瓦硐村碼頭有一艘漁船起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊共計6車11人前往搶救，由副大隊長王思源負責現場指揮。

勤務人員到達現場後，火勢已吞噬整艘漁船，消防局人員立即部署水線搶救，中午11時43分回報火已撲滅。現場有1名郭姓傷者全身約50％燒燙傷，由救護車送往三軍總醫院澎湖分院急救，現場醫護人員立即展開急救處理，並協助申請直升機緊急後送。

由於船長燒燙傷面積過大，家屬希望申請緊急後送，三總澎湖分院先進行創傷急救，澎湖縣衛生局與駐地醫療直升機凌天航空緊急待命，等待空審中心核准，立即起飛將傷患送往台灣醫院續命。

至於船隻燒毀嚴重，已不堪使用，而起火原因正由消防局火調課進行調查。

消防局人員前往碼頭，部署水線灌救。（澎湖縣政府消防局提供）

消防局人員前往碼頭，部署水線灌救。（澎湖縣政府消防局提供）

漁船失火燒毀，澎湖縣政府消防局釐清調查火警原因。（澎湖縣政府消防局提供）

漁船失火燒毀，澎湖縣政府消防局釐清調查火警原因。（澎湖縣政府消防局提供）

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