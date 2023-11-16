澎湖「金玉財貳號」漁船失火滅頂 連日搶救翻正浮上水面

怪手協助將船體翻正，以利抽水作業。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/11/16 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年關將屆，正值白金土魠洄游捕捉季節，卻傳出望安籍漁船「金玉財貳號」14日在望安鄉東安村潭門港發生火警，經消防局、望安航空站消防班、潭門安檢所人員及海巡巡防艇等單位共同協力搶救，火勢撲滅後，該船因嚴重進水傾斜，致沉沒於漁港中，連日搶救後，今（16）日成功將船體翻正並浮上水面。

漁船是漁民的身家性命，加上船上漏油可能污染海洋，因此各單位為協助該船吊掛及抽水作業，以利後續上架檢修，今日上午10時，消防局由第一大隊副大隊長朱偉靖率2名隊員及「澎湖縣救難協會」5人，載送潛水氣瓶及浮力袋等裝備前往山水漁港，搭乘「宜芳1號」前往望安，10時40分到達望安潭門港碼頭。

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由於「金玉財貳號」係船體朝上完全翻覆狀態，救難協會人員規劃以2階段將船體翻正。上午10時55分起由5名救難協會人員著潛水裝備，入水開始浮力袋架固定及充氣作業，配合2部怪手吊掛，先將船身右舷翻出水面。

下午1時5分救難協會人員再次入水，繼續進行第二階段翻正作業。望安鄉許賢德鄉長全程在場協助，並向當地潛水業者調度15支氣瓶，支援浮力袋灌充及潛水作業之需。下午3時8分以浮力袋配合怪手吊掛，終於成功將船體翻正並浮上水面。隨後由消防局望安分隊人員以2部移動式幫浦協助該船抽水，俟抽水完畢，再由船主處理維修事宜。

消防人員將抽水管線，深入船艙抽水。（澎湖縣政府消防局提供）

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