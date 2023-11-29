公會不忍了列黑名單 台中男狂加霸王油就逮收押

警方循線逮人時，田男畏罪闖入民宅還高喊「假警察要抓人」。（警方提供）

2023/11/29 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市田姓男子連月來陸續流竄各加油站，加霸王油起碼10次以上，上月雖曾遭警方查獲，仍不收歛持續犯行，被台中市加油站商業同業公會通報黑名單並報案，警方上週五循線查緝時，他還跑進民宅高喊「假警察抓人」拒絕配合，但仍被警方揪出送辦，檢方以有再犯之虞，向法院聲押獲准。

台中市刑大偵三隊長詹典儒今天說明案情指出，近期台中各處加油站發生多起霸王油事件，同一名騎車男子經常加油後即落跑，已遭中市加油站商業同業公會通報，該男子除加油後未付款即離開，甚至自備油桶至各處加油站自行拿油槍加油，遭員工發現後旋即逃逸，造成各加油站多筆損失。

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警方接獲報案立即成立專案小組，經擴大分析加油站監視器影像，深入統合各發生地點交叉比對犯嫌，鎖定40歲田男在近3個月內已用類似手法，陸續在北區、南區、大里區等加油站加「霸王油」，犯行10起，不法獲利超過千元，經查，田男上月13日騎車到北區一間加油站加油，加完95元霸王油後隨即逃逸。

員工當場傻眼趕緊通報主管報案，轄區第二分局根據機車車牌以車追人，循線在南屯區一間連鎖咖啡店逮捕田男時，他不但亂竄還高喊「假警察要抓我當人質，救我」，最後仍被警方制伏送辦，但顯然未得到教訓持續犯行，專案小組蒐證後檢具相關事證報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，上週五循線到大里區新仁路一帶抓人。

當時田男見警方到場，拒絕配合，除畏罪闖入民宅外，還高喊「假警察要抓人」，甚至報假名干擾辦案，警方將田抓回後，依詐欺、竊盜等罪嫌移送台中地檢署，檢察官訊問後，認田男有類似素行，但持續犯案，有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

警方揪出田男（圖右）送辦。（警方提供）

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