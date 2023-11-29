被魏德聖告詐欺獲請回 郭台強：借錢還要被奚落挨告很心寒

郭台強今天庭訊後受訪表示，「我為台灣電影做一些貢獻，借魏德聖錢還要被奚落、被告詐欺，非常心寒」。（記者錢利忠攝）

2023/11/29 11:46

〔記者錢利忠／台北報導〕中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強出資替導演魏德聖拍攝《賽德克．巴萊》電影，雙方衍生債務糾紛，郭指控魏欠款4500萬元，向台北地院聲請強制執行，北院已於今年7月裁定強制執行，事後郭遭魏反控詐欺等罪；台北地檢署今傳喚郭，訊後請回，郭表示「我為台灣電影做一些貢獻，借魏德聖錢還要被奚落、被告詐欺，非常心寒」。

郭台強庭訊後受訪談到這起風波說，他也是為了台灣的電影，做一些貢獻，沒想到魏德聖竟然對我們，對幫助過他的人，提出詐欺告訴，其實台灣電影就是一個艱苦行業，現在如果超過5000萬元的電影就算大製作，《賽德克．巴萊》投入了5億多元，中影公司還虧損2億多元。

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郭台強也向魏德聖喊話指出，這中間大家可能認知的問題，不管怎麼樣，我覺得事情已經過去了，希望這個事情大家能夠互諒、解決，我覺得最主要是當初有一些借款的部分，十幾年過去了，希望魏導有一個說明，沒想到他用這種方法，認為我們詐欺他，成就電影是大家一起努力，希望他能夠有這樣的認知。

郭台強還透露，聽很多人講，當初很多幫他忙的人，借他錢的人，到後來都還要被他奚落一番，我不曉得是不是他的心態、他的行事風格就是這樣？但是問題是，十幾年前投入這個電影，到後來還要被他告詐欺，我覺得對中影公司來講是非常不值得的，希望官司能夠盡快地落幕。

今早10時，郭台強在律師陪同下步入偵查庭，庭訊至早上11時結束，歷時1小時。據悉，郭台強的辯護律師在庭上向檢方明確指出，「雙方之間的金流都有匯款紀錄」，否認詐欺等指控。

鑫鴻國際投資去年向北院指控，果子電影於前年7月7日簽下1紙4500萬元的本票，但直到去年11月30日仍未付款，因此聲請強制執行，北院裁准。而關於北院發出的執行命令，對象包括文化部、世新大學、魏德聖創辦的果子電影與米倉影業等，總計超過10個金融機構及單位，要求查扣魏所獲補助款、薪資，同時命地政機關查封魏的不動產。

果子電影公司認為，鑫鴻國際投資的關係企業中影國際，於2011年5月20日，就《賽德克．巴萊》製作案簽訂買賣契約書，雙方約定由中影給付果子電影4億多元，作為轉讓《賽德克．巴萊》部分著作權的對價，雙方債權債務關係已不存在，中影卻趁魏德聖拍影片忙碌之際，要求魏再簽下本票以供擔保，質疑是個騙局。

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