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台南8旬失智翁迷途3天 倒臥果園玉井警尋獲

楠西失智老翁迷途3天，倒臥果園內，警方發現緊急送醫。（玉井警分局提供）

楠西失智老翁迷途3天，倒臥果園內，警方發現緊急送醫。（玉井警分局提供）

2023/11/28 10:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西區8旬失智老翁本月24日中午離家未歸，音訊全無，家屬報案協尋，玉井警分局調閱路口監視器，全力搜索，昨天終於找到倒臥在果園的老翁，身體虛弱，緊急送醫。

楠西分駐所本月24日傍晚受理簡姓男子報案，指其失智父親當天中午離家後，迄今未歸，可能已經走失，找不到回家的路，家屬相當著急。

警方調閱路口監視器，發現老翁最後行蹤為24日中午經過楠西區東勢、水庫路口，之後就無其他可追蹤的畫面。

楠西所警員茅廷睿擴大範圍調閱監視器，並沿路逐戶詢問有無發現或看見簡姓老翁的身影，鍥而不捨地查訪。最終訪查到1位民眾，稱日前有看到1名老翁往對面果園內走去，進而縮小搜尋範圍。

昨天下午，警方在楠西區水庫路旁1處果園內，發現老翁倒臥裡面，身體相當虛弱，立刻通報將人送醫急救。

玉井分局長曹儒林呼籲，家中如有高齡者應多加關心，可隨身攜帶身分證件，或在隨身的衣物繡上（或寫上）姓名、聯繫電話等資料。曹儒林說，家屬也可向市府社會局申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，可幫助在老人不慎走失時，由發現之員警或民眾及時通知家屬帶回，使年長迷途失智者免於危難。

楠西失智老翁迷途3天，倒臥果園內，警方發現緊急送醫。（玉井警分局提供）

楠西失智老翁迷途3天，倒臥果園內，警方發現緊急送醫。（玉井警分局提供）

楠西失智老翁迷途3天，倒臥果園內，警方發現緊急送醫。（玉井警分局提供）

楠西失智老翁迷途3天，倒臥果園內，警方發現緊急送醫。（玉井警分局提供）

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