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    無聲勝有聲！女警極簡畫風 助重聽嬤「走路回家」

    員警護送阿嬤返家。（警方提供）

    員警護送阿嬤返家。（警方提供）

    2022/03/20 19:05

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名失智又重聽的阿嬤，前天肚子餓外出覓食未果又迷路，警方到場欲協助卻無法溝通，用紙條寫「回家」只見阿嬤一臉為難說：「哇謀讀冊！」（台語：我沒唸書之意），甚至顯得有些恐懼，女警靈機一動用簡單線條畫出「走路回家」佐以比手畫腳，阿嬤這才會意過來，隨後也在民眾協助下平安護送回家。

    台中市第三分局東區分駐所員警蔡孟涵、洪芝茜，當天下午4點多執行巡邏勤務時獲報，東區旱溪西路一家餐飲店前有迷途老人需要協助趕往時，已85歲高齡的楊姓阿嬤有嚴重重聽，好不容易才聽懂員警問她住在哪裡，手指著外面說「隔壁」，員警想要協助

    阿嬤看到員警出示寫著「回家」的字條，一臉為難地說：「哇謀讀冊！」員警急中生智透過充滿靈魂畫風的簡單線條勾勒出「走路回家」，加上民眾在旁比手畫腳協助說明，總算讓阿嬤了解意思，此時餐飲店老闆也走出屋外查看，一眼認出阿嬤就住在鄰近巷子，讓員警得以順利幫阿嬤找到家。

    阿嬤在員警攙扶下走到一半卻停下腳步，原來阿嬤肚子餓才會出來覓食，然當時店家尚未營業，也不是阿嬤想吃的素食，員警便說服阿嬤陪著她回到距離100公尺外的家，阿嬤兒子聽到員警呼喚下樓查看，才知道媽媽竟然自己跑出門了，原來阿嬤有失智情形，平時都有人固定送餐，過去從未有獨自跑出家門的紀錄。

    阿嬤兒子表示，經過這次事件會特別注意母親狀況，也感謝人民保母及熱心店家的協助，帶母親平安返家；警方提醒民眾，若家中有失智長輩或容易走失的家屬，除了平日多加留意，也可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上衣物標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

    員警寫「回家」兩字給阿嬤看，不料她卻回覆「哇謀讀冊！」（警方提供）

    員警寫「回家」兩字給阿嬤看，不料她卻回覆「哇謀讀冊！」（警方提供）

    女警用簡單線條畫出「走路回家」佐以比手畫腳，阿嬤這才會意過來。（警方提供）

    女警用簡單線條畫出「走路回家」佐以比手畫腳，阿嬤這才會意過來。（警方提供）

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