11/27威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚（11月27日）開獎的第112000095期威力彩、第112000283期今彩539、第112000283期雙贏彩頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/11/27 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月27日）開獎的第112000095期威力彩、第112000283期今彩539、第112000283期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000095期威力彩中獎號碼為「第一區：02、11、23、24、25、29」，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎2注中獎，每注可得15萬元；肆獎26注中獎，每注可得2萬元；伍獎173注中獎，每注可得4000元；陸獎1450注中獎，每注可得800元；柒獎2636注中獎，每注可得400元；捌獎1萬4799注中獎，每注可得200元；玖獎2萬332注中獎，每注可得100元；普獎3萬3076注中獎，每注可得100元。

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第112000095期38樂合彩中獎號碼為「02、11、23、24、25、29」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合56注中獎，每注可得5750元；二合1494注中獎，每注可得750元。

第112000283期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、11、12、13、14、16、17、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎104注中獎，每注可得500元；肆獎1190注中獎，每注可得100元。

第112000283期今彩539中獎號碼為「02、05、22、32、35」，頭獎摃龜；貳獎208注中獎，每注可得2萬元；參獎6080注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2027注中獎，每注可得50元。

第112000283期39樂合彩中獎號碼為「02、05、22、32、35」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合154注中獎，每注可得1萬1250元；二合7457注中獎，每注可得1125元。

第112000283期3星彩中獎號碼為「013」，正彩29注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000283期4星彩中獎號碼為「9548」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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