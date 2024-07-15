黑幫毒駕撞死人 破竹聯毒品分裝場

警方逮捕主嫌楊茗蒂（左3）、李嫌（左2）等6人送辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/15 05:30

檢警鎖定肇事吳男同幫派青堂及明仁會 逮主嫌楊茗蒂等6人

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫貔貅堂成員吳勇駿日前駕車行經台北市文山區時，疑因精神不濟撞死朱姓騎士，警方詢後依過失致死等罪嫌送辦，由於行車軌跡有可疑之處，檢警深入追查，並對吳男強制採尿，發現吳男事發前曾購買毒品吸食，進而鎖定同幫派青堂及明仁會共組毒品分裝場，逮捕主嫌楊茗蒂等六人送辦。

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吳勇駿是竹聯幫貔貅堂成員

文山警一分局調查，卅四歲吳男有詐欺前科，他在五月十一日清晨六時許，駕駛BMW轎車行經北市文山區木柵路一段時，高速撞上正在停等紅燈的六十歲朱姓保全，朱送醫搶救宣告不治，而吳男自稱是疲勞駕駛，酒測值為零，詢後依過失致死、毒品、公共危險等罪嫌送辦。

警方追查發現，吳男當天曾與特定人士接觸，除了沒帶手機加上車內異常乾淨外，甚至交代不清當天行車路線及事故情況，有違常理，隨即報請檢察官對吳男強制採驗尿液，十天後檢驗結果出爐對毒品呈陽性反應，吳男才坦承在事故發生前，曾使用通訊軟體向吳姓藥頭購買K他命。

據悉，專案小組進行跟監蒐證，鎖定竹聯幫青堂成員楊男及仁堂明仁會成員李勇駿等人，在文山區木新路一段民宅暗設混合型毒品分裝場，並長期於雙北地區販賣，危害國人身體健康甚鉅。

據指出，警方於七月上旬見時機成熟，兵分多路在木柵一帶發動搜索，拘提楊男、李、吳等六嫌到案，查扣犯罪所得九萬餘元、毒品原料卡西酮零點六六公斤、封膜機、手機及毒品咖啡包廿九包等證物，警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後，法院裁定六嫌分別二至五萬元交保候傳及限制住居。

警方強調，對危害治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，溯源刨根、速查嚴辦。

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