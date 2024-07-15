北捷車班休息室 驚見大麻、搖頭丸

北捷車班休息室發現毒品，圖為示意圖。圖中人物與新聞事件無關。 （資料照）

2024/07/15 05:30

捷警過濾監視影像 一北捷員工嫌疑較大

〔記者王冠仁、江采蓁／台北報導〕一名台北捷運員工日前在車班休息室內撿到一個零錢包，好奇打開一看，赫然發現裡面居然有大麻草與搖頭丸、玻璃球，警方事後以毒品檢測包檢測，具有毒品反應。對此，捷運警察隊已將相關事證送往採證，同時過濾休息室監視影像、比對進出人員及車班表，全力追查；其中一名北捷員工嫌疑較大，警方今將請他到警局驗尿釐清。

今將請他到警局驗尿釐清

台北市警局捷運警察隊在本月四日深夜十時許接獲報案，報案的北捷員工聲稱，在中和新蘆線的南勢角車班休息室內，撿到一個零錢包；撿到的員工起先以為是同事遺落，想要打開查看有無證件以利物歸原主，沒想到打開一看居然發現是毒品，嚇得報警。

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員工拾獲零錢包打開嚇到報警

捷警隊員趕到現場，發現包內毒品是不足一公克的大麻草、兩顆搖頭丸與玻璃球一顆，經檢驗還發現有毒品反應。

據了解，該零錢包放在休息室內一張沙發與牆壁之間的空隙，北捷主管得知此事後，也曾詢問相關人員，有一名北捷員工聲稱該零錢包是他撿到，但忘記依拾得物規定處理，「放到忘記」。

警方說，相關證物已送鑑識中心採證及交通部民航局醫務中心鑑析，並同時過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，溯源偵辦中。此外，案發後北捷曾要求某些曾進出該休息室的相關人等，前往醫院驗尿自清。

台北捷運公司表示，將全力配合警方調查釐清案情。

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