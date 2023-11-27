尖石露營場婦人遺體相驗單純一氧化碳中毒 長子盼外界多些同理心

疑因把焚火台攜入帳篷內取暖而不幸殞命的羅姓婦人，今天下午其前夫（左著背心者）、長子（背對鏡頭右）會同檢警相驗遺體。（記者黃美珠攝）

2023/11/27 18:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹檢警今天傍晚相驗尖石鄉露營場疑因取暖導致一氧化碳中毒不幸往生的羅姓婦人遺體，到場的家屬有羅婦前夫和長子，檢警初步認定是起單純的意外，羅婦應是一氧化碳中毒致死，已經採血等以進一步比對確認，但在家屬沒有其他意見下，已先發還遺體讓家屬治喪。

羅婦長子告訴檢警，其母很有露營經驗，這次臨時上山，從母親生前和妹妹們的分享，看得出她們當時的氣氛很好，這讓他們很傷心，迄今不敢讓妹妹們知道母親已經走了。他希望外界多一點同理心，不要讓家屬在驟失摯愛的同時，還要面對網路上一些傷人的酸言酸語。

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檢警調查發現，羅婦個性開朗，在外沒有債務或感情等問題，和前夫育有1子2女，長子目前就讀大學。離婚後3名子女雖都跟著她，但母子4人跟前夫仍保持良好互動。

今天傍晚的相驗就是由羅婦前夫帶著長子會同；羅婦前夫還很感謝營主及早發現，這才讓1雙女兒得以保住性命。

檢警調查發現，羅婦是在上週六（25日）下午4點入住營地，自備帳篷、氣墊床、焚火台等露營設備。根據營主和其他露客的印象，原本羅婦母女3人是在帳棚外，邊靠焚火台燒炭取暖賞夜景和聊天，直到當晚大約9點多進帳入睡。同晚10點多，疑似帳內有人起身到帳外拿焚火台進去取暖，可能就是這個半夢半醒的致命動作造成不可逆的遺憾。

營主告訴檢警，次日（26日）一早他雖曾納悶羅婦3人怎麼都不見起身，但因看到帳篷內有動靜便不以為意。直到中午過後仍不見有人外出而警覺有異，便與其他露友一同趨近查看，沒想到一打開帳篷，赫見母女3人都躺在床上呈現昏迷狀態，瞥見一旁有炭火痕跡的焚火台，懷疑是一氧化碳中毒了，立即報案請119到場送醫搶救，可惜羅婦已明顯失去生命跡象。

檢警表示，羅婦的一雙女兒目前仍無法製作筆錄，暫時還無法完全釐清整個事發經過，後續有待2個國小女童病況和情緒回穩才能徹底調查，但羅婦長子和前夫等家屬都接受應是起單純的意外。

檢警調查發現，事發帳篷和所有露營設備都是羅婦自己帶上山的。（竹縣府消防局提供）

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