為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一家3口露營入夜「燒炭取暖」 母中毒身亡、兩雙胞胎女兒受傷

桃園市羅姓婦人帶著一對雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後天冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷。（新竹縣政府消防局提供）

桃園市羅姓婦人帶著一對雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後天冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷。（新竹縣政府消防局提供）

2023/11/26 22:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市40多歲羅姓婦人昨（25日）帶著一對年約12歲的雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後不到10°C，一家3口將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷，其中羅母已明顯身亡，2個女兒意識清楚緊急送醫，警方將進一步釐清意外原因，預定明天相驗。

新竹縣府消防局表示，今天下午2點許獲報，尖石鄉一家民宿露營區，有民眾因天氣冷在帳篷內燒炭取暖有一氧化碳中毒情形，現場母女3人倒地，指揮中心派遣4車7人前往；其中，母親已明顯死亡，2個女兒意識清楚，由救護車送醫。

警消調查，桃園龍潭羅姓婦人昨天帶著就讀國中的雙胞胎女兒，前往尖石鄉秀巒部落露營，昨晚入夜後，一家3口原本在帳篷外用炭盆燒炭生火，但入夜後氣溫驟降，於是將炭盆拿進帳篷內；其中一名女兒今早一度起床，但因為覺得頭暈昏沉，見其他家人還在睡，又繼續躺回床上。

今天上午營主見羅姓一家人都沒有外出，但看到帳篷內有動靜，便不以為意；但過了中午，都還沒出來，警覺有異，便與其他露友一同到帳篷查看，一打開，就看到母女3人都躺在床上，因一氧化碳中毒呈現昏迷，立即報案將3人送醫，但羅母明顯無生命跡象。

據了解，2名女兒已清醒沒有大礙，但還不知道媽媽已經過世，目前在醫院觀察中，由外公照顧。女兒說，昨晚因為好冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，雖然覺得有疑慮，但沒想到會發生一氧化碳中毒。

桃園市羅姓婦人帶著一對雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後天冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷。（新竹縣政府消防局提供）

桃園市羅姓婦人帶著一對雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後天冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷。（新竹縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今年一氧化碳中毒已奪3命 內政部：使用瓦斯熱水器要注意通風
2023/11/25 10:16

今年一氧化碳中毒已奪3命 內政部：使用瓦斯熱水器要注意通風
19人集體一氧化碳中毒！ 美國家族旅行險在5分鐘內被滅門
2023/11/23 13:53

19人集體一氧化碳中毒！ 美國家族旅行險在5分鐘內被滅門

祥儀擬空調系統改善策略 提高節能效益
高雄「Wild Wild 野生活」落幕 2天狂吸12萬人
2023/11/20 09:41

高雄「Wild Wild 野生活」落幕 2天狂吸12萬人
美國家公園連爆失蹤！女撐8天奇蹟獲救 男吃蝌蚪活命
2023/11/19 23:40

美國家公園連爆失蹤！女撐8天奇蹟獲救 男吃蝌蚪活命

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播