一家3口露營入夜「燒炭取暖」 母中毒身亡、兩雙胞胎女兒受傷

桃園市羅姓婦人帶著一對雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後天冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷。（新竹縣政府消防局提供）

2023/11/26 22:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市40多歲羅姓婦人昨（25日）帶著一對年約12歲的雙胞胎女兒，前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後不到10°C，一家3口將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷，其中羅母已明顯身亡，2個女兒意識清楚緊急送醫，警方將進一步釐清意外原因，預定明天相驗。

新竹縣府消防局表示，今天下午2點許獲報，尖石鄉一家民宿露營區，有民眾因天氣冷在帳篷內燒炭取暖有一氧化碳中毒情形，現場母女3人倒地，指揮中心派遣4車7人前往；其中，母親已明顯死亡，2個女兒意識清楚，由救護車送醫。

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警消調查，桃園龍潭羅姓婦人昨天帶著就讀國中的雙胞胎女兒，前往尖石鄉秀巒部落露營，昨晚入夜後，一家3口原本在帳篷外用炭盆燒炭生火，但入夜後氣溫驟降，於是將炭盆拿進帳篷內；其中一名女兒今早一度起床，但因為覺得頭暈昏沉，見其他家人還在睡，又繼續躺回床上。

今天上午營主見羅姓一家人都沒有外出，但看到帳篷內有動靜，便不以為意；但過了中午，都還沒出來，警覺有異，便與其他露友一同到帳篷查看，一打開，就看到母女3人都躺在床上，因一氧化碳中毒呈現昏迷，立即報案將3人送醫，但羅母明顯無生命跡象。

據了解，2名女兒已清醒沒有大礙，但還不知道媽媽已經過世，目前在醫院觀察中，由外公照顧。女兒說，昨晚因為好冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，雖然覺得有疑慮，但沒想到會發生一氧化碳中毒。

桃園市羅姓婦人帶著一對雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜後天冷，將炭盆拿到帳篷內取暖，沒想到3人今天下午被人發現一氧化碳中毒昏迷。（新竹縣政府消防局提供）

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